中沙農業論壇成果豐碩 簽署協議逾40億美元

中國（北京）-沙特（沙烏地阿拉伯）農業產業和可持續發展論壇」13日在北京舉辦。論壇現場，中沙企業及機構簽署合作協議70餘個，總金額超40億美元，涵蓋綠色技術應用、智能裝備輸出、生物育種研發、跨境供應鏈等領域。

中新社報導，北京市貿促會黨組書記章建偉在致詞中表示，中國大陸是沙烏地最大的貿易夥伴，沙烏地也是大陸在中東地區最大的貿易夥伴。大陸是農業大國，農業現代化是國家現代化的重要目標。北京作為大陸首都，是一個充滿創新活力的現代化大都市，農業產業基礎雄厚，產業鏈條完善，農業科技進步貢獻率達到75%，培育一系列知名農業品牌。

沙烏地環境、水利和農業大臣阿卜杜勒．拉赫曼．法德利致詞表示，大陸是沙烏地非常重要的合作夥伴，近年來，沙中之間的經貿合作在持續增長。此次論壇為沙中經貿關係的持續拓展注入強勁動力，雙方將在農業領域開展更具成效的合作。

據北京市貿促會介紹，5月11日至12日，北京市貿促會組織沙烏地代表團開展專題參訪活動，到北京通州國際種業科技園區，深入觀摩航天育種與智慧農業技術成果；赴美團探討數位化供應鏈在農產品流通中的創新應用；在藍色港灣商業區，就沙烏地特色商品在大陸展銷合作展開交流；與阿里巴巴集團對接跨境電商平台，共商沙烏地農產品出口解決方案。