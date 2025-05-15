沙縣小吃在台開店 台閩風味交融

台灣首家沙縣小吃旗艦店13日下午在桃園市蘆竹區開業，台北、新北、台中等地8家會員店也同步開業，將為台灣餐飲市場注入新活力，進一步促進兩岸飲食文化交流。

新華社報導，「期待未來台灣能引進更多大陸美食，也希望兩岸以食為媒，開展更多交流合作。」台灣工商企業經營發展協會理事長、台灣創鑫生機集團董事長郭煜傑受訪時說，此次9家沙縣小吃門店在台灣同時開業，不僅是兩岸餐飲業交流合作的成果，也體現了兩岸傳統美食文化的融合發展。

郭煜傑介紹說，為了讓台灣民眾品嘗到地道的沙縣小吃，去年曾邀請福建沙縣小吃品牌的廚師到台灣，手把手給台灣廚師傳授技藝。旗艦店開幕當天的美食均出自台灣廚師之手，除沙縣小吃招牌美食外，還加入了台灣本土受歡迎的滷肉飯，讓沙縣小吃與台灣風味交融。

當天，旗艦店推出沙縣柳葉蒸餃、扁肉、拌面、金包銀等經典小吃，以及多款融合在地食材與養生理念的創新餐點。

「福建小吃比較符合台灣人口味，也是陪伴我們成長的美味記憶。」參加開幕活動的施又雲說，她在北京、上海等地生活了近十年，很高興看到沙縣小吃在台灣「落地生根」。

「台灣人對沙縣小吃的接受度很高。」從福建沙縣到台灣生活近30年的黃秀姬說，她與丈夫在新北市開的沙縣小吃餐館已運營15年，客人有九成是台灣本地人。

去年11月，台灣創鑫生機集團獲得沙縣小吃商標在台灣的代理權，此後積極推進沙縣小吃品牌在台灣的布局。目前除桃園旗艦店外，該集團已完成台北、新北、台中等地多家會員店的升級改造，預計今年底前將會員店覆蓋至台灣主要城市。