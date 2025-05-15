國安局報告：中共加大統戰 邀台灣青年訪「紅色景點」

國安局在最新的「中國複合式威脅對我國家安全之影響」報告提及，中共加大對台灣青年統戰，邀訪「紅色景點」，促使其認同「文化一中」；此外，還渲染軍演與操作爭議訊息，激發台灣社會的懼戰心理與疑美論。

立院外交國防委員會今天邀請國安局、海委會、陸委會和調查局等，進行「中國複合式威脅對我國家安全之影響」專案報告。根據國安局報告，中共對台加大情蒐滲透，共諜案起訴人數由二○二○年的六人，增至去年六十四人，今年前四月已達十七人。中共持續藉退役拉攏現役、金錢利誘、債務脅迫等方式，滲透國軍與政府機關。

國安局指出，中共加大對台灣青年基層統戰，邀訪毛澤東故居等紅色景點，並透過各類文化參訪活動，促使認同「文化一中」；另招攬台灣人赴中旅遊兼申辦居住證，圖謀混淆身分認同。

國安局表示，今年前四月，共機侵擾我方防空識別區超過一千二百架次，比去年同期增加近三倍；二月下旬無預警在西南外海畫設射擊操演區，企圖創造侵擾新態樣；四月初舉行東部戰區聯合演訓、「海峽雷霆二○二五Ａ」軍演，結合認知戰渲染對台封控能力。

國安局評估，中共加大對台複合式威脅，企圖形塑台海新現狀；軟硬兩手加大對台分化，利用台灣民主自由環境加大滲透，企圖取得機敏資訊，在台發展共諜組織，甚至布建武裝內應力量。