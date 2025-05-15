陸委會查藝人呼應中共 歐陽娜娜等人列名

陸委會主委邱垂正昨天指出，將調查特定配合中共對台操作的藝人，若屬實將開罰。他指出，目前包括藝人歐陽娜娜等人已列為重要的行政查察對象。

邱垂正昨接受媒體人黃光芹訪問時說，藝人對文化血緣的看法，或者要唱誦對岸，基本上如果沒有傷害或消滅我方國家主權、鼓吹武力、附和轉貼對台軍演，只要沒有對台灣主權、核心利益有傷害，「我們都尊重」。

但邱垂正話鋒一轉，指大陸常在特定時刻如雙十節、我方總統講話，「會看到一群大陸發展藝人轉貼圖卡，甚至在軍演時也在呼應」，他認為這些藝人有知名度、影響力，都因台灣這塊土地的人支持和培育，「怎麼去了大陸發展後回頭來威脅這塊土地，要消滅中華民國、矮化台灣，我們認為這非常不當」。

他表示，兩岸人民關係條例規定，任何人、地方政府、法人與個人，未經政府許可不得與中國大陸黨政軍有任何形式合作行為，挑特定時刻轉發就可能涉及「合作行為」。陸委會要會同文化部行政查核這是經紀公司做的，還是個人行為，「我們會有一個行政查核小組，依照轉貼事實或者對外發表看法，依照行政程序做查處」，若違法，將罰十萬到五十萬。

針對歐陽娜娜，邱垂正表示，行政程序還是要走完，「程序走完該開罰就開罰」，她已被列為查察重要對象。對於其他藝人，該有的對象都有列入，「就不一一點名，會很公平進行行政程序查處」。