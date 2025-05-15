習近平再喊全球南方 哥倫比亞加入一帶一路

美中展開經貿談判之際，大陸強化與中南美洲國家的合作。繼巴西總統魯拉後，大陸國家主席習近平昨日分別與哥倫比亞總統裴卓、智利總統博里奇舉行會見，喊話加強多邊協作，捍衛「全球南方」共同利益。當日，哥倫比亞簽署合作規畫 ，正式加入大陸「一帶一路」倡議。

大陸十三日在北京舉辦中拉論壇第四屆部長級會議，強化與拉美和加勒比海國家的合作，巴西、哥倫比亞、智利三國元首同時訪問大陸。此前，習近平已在十三日下午與魯拉舉行會談，昨日上午在北京人民大會堂分別會見裴卓和博里奇。

習近平對裴卓說，要以哥倫比亞正式加入高質量共建「一帶一路」大家庭為契機，推動兩國合作提質升級。會見博里奇時，習近平也說，雙方要落實好共建「一帶一路」合作規畫。針對關稅戰，習近平還特別提到，作為多邊主義和自由貿易的堅定維護者，大陸與智利要加強多邊協作，捍衛全球南方共同利益。

在會見後，習近平與裴卓共同見證簽署兩國關於共同推進「絲綢之路經濟帶和二十一世紀海上絲綢之路（一帶一路）建設」的合作規畫，哥倫比亞正式加入該倡議；博里奇訪陸期間，雙方也簽署了經濟、出版、檢驗檢疫、媒體智庫等領域多項雙邊合作文件。

拉美和加勒比海國家對美國有高度戰略意義，而在習近平於二○一三年提出「一帶一路」這一國際經濟合作倡議後，目前已有一百五十餘國參與，加勒比海與拉丁美洲地區已有二十餘國加入。

另就我方邦交國海地外交部長蔣伯狄及聖露西亞負責拉共體事務的官員蘭西柯出席中拉論壇第四屆部長級會議，大陸國台辦發言人陳斌華昨日回應稱，「我們一貫歡迎並支持拉共體成員國參加論壇框架內的活動」，堅持「一個中國原則」是國際關係準則和國際社會普遍共識，「希望有關國家順應時代潮流，做出正確的選擇」。