雲壤基地啟用後 共軍抵柬埔寨展開金龍聯演

共軍和柬埔寨軍隊昨日起開展雙方史上規模最大的聯合軍事演習，代號「金龍-二○二五」的聯演將持續十五天，聚焦「聯合反恐」和「人道主義救援」兩項核心任務，動員超過二千名官兵參演，並將動用包括火炮、軍艦和機器戰犬在內的共軍先進軍事裝備。

柬中時報報導，中柬「金龍-二○二五」聯合演習於五月十四日至廿八日舉行。演習將以「聯合反恐」和「人道主義救援」兩項核心任務為重點，分別在柬埔寨磅清揚省憲兵綜合訓練基地及西哈努克省附近海域展開。此次演習共有來自兩國陸海空三軍的二一七六名官兵參演，其中柬方一三三一人、共軍八四五人。

柬埔寨皇家武裝部隊在聲明中表示，此次演習將涉及多項共軍先進的軍事裝備，包括三艘軍艦、一艘兩棲攻擊艇、兩架共軍新型Ｃ20直升機、新型裝甲車、偵查和作戰無人機、機器狗等。聲明表示，「今年的演習在人員和裝備方面都比去年更大」。

大陸國防部發言人張曉剛上周表示，這是中柬兩軍第七次舉行該系列聯演，對增進雙方務實合作、推動新時代全天候中柬命運共同體建設發揮積極作用。軍媒解放軍報報導，此次共軍參演部隊於十二日上午搭乘海軍長白山號綜合登陸艦抵達柬埔寨雲壤港，長白山艦靠泊是「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」掛牌運行後，首次保障中柬聯合演習。柬媒則指此次共軍演習部隊由共軍南部戰區參謀長助理呂廣坤少將率領抵柬。

柬埔寨雲壤海軍基地最初由美國出資建造，後由大陸擴建升級，在今年四月五日正式掛牌運行，用於保障兩軍開展地區反恐、人道主義救援、聯合訓練等行動，雙方派駐必要人員共同維持中心正常運轉。四月啟用以來，已經有日本、俄羅斯軍艦陸續停泊，柬國總理洪馬奈也曾經公開指，未來越南、印度、美國等國的軍艦也將陸續訪問該基地。