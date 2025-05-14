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大陸泉州富美宮來台繞境 陸委會批「人神分離」規避審查

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
泉州富美宮蕭太傅日前來台繞境，陸委會批其「人神分離」規避審查。（圖／取自臉書「鹿港廟會囝仔」）
泉州富美宮蕭太傅日前來台繞境，陸委會批其「人神分離」規避審查。（圖／取自臉書「鹿港廟會囝仔」）

大陸泉州富美宮蕭太傅金身日前來台灣進行繞境，陸委會指其規避審查未經申請，引起不少討論，而陸委會14日進一步說明指出，泉州富美宮董事會這次採用「人神分離、兵分兩路」的模式規避審查，董事會人員雖以農業科技交流名義來台，但曾試圖「接近」繞境。

針對泉州富美宮，大陸國台辦發言人陳斌華14日上午在記者會上介紹，該宮主祀蕭王爺，自古以來便有向海上「送王船」的習俗，歷史上有多艘王船穿越海峽漂到臺灣，當地民眾都會在王船靠岸之地興建王爺宮廟供奉，並奉富美宮為祖廟。今年是富美宮王船「捷泰利號」抵達嘉義東石港100周年，富美宮蕭王爺神尊入島與有關宮廟共同舉辦紀念慶祝活動，是兩岸民間信仰交流的一樁好事。

陳斌華表示，兩岸民間信仰尤其像蕭王爺、媽祖、關帝等宮廟往來交流熱絡，「民進黨當局為什麼一再對這些行之有年的交流、慶祝活動進行阻撓限制？為什麼動輒給這些得台灣民心的事扣上『統戰』的帽子？」

陸委會隨後表示，大陸人士來台宗教交流，「如果光明正大，就應該按程序申請」。陸委會指出，泉州富美宮董事會這次採用「人神分離、兵分兩路」的模式規避審查。神明金身是由台灣人恭迎來台，但富美宮董事會事前致函台灣各宮廟，邀請參與「遶境」活動，並由「台灣在地協力者」在幕後串聯協助神轎遶境，而富美宮董事會人員則刻意在同一時間以「農業科技交流」名義申請來台。

陸委會表示，陸方宮廟董事會雖然在台期間「並未」參與神明遶境活動，「但曾兩度試圖申請變更行程，欲將人員活動行程與神明遶境活動接近或重疊」。

針對此次案件，陸委會強調，本案所有環節顯示，泉州富美宮及其人員來台交流是經過「事前縝密規劃」，入境前「化整為零」，入境後伺機「化零為整」，刻意規避我方審查之方式挑戰我方法令，「我方將於蒐集完整事證後，依法處置」。

王船 遶境 陸委會

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