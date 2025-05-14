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陸同意全面開放...川普提「對統一有利」 國台辦這樣回應

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。記者陳政錄／攝影

美中展開經貿高層會談後，美國總統川普日前表示，大陸同意全面開放，「對統一與和平也非常有利」。言論一出引發關注，大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，注意到有關報導，希望國際社會更為廣泛地理解和支持大陸反對「台獨」分裂活動、爭取完成「國家統一的正義事業」。

陳斌華今天上午主持國台辦例行記者會，在最後一個提問時，就陸媒關切川普的「統一」論回應說，我們注意到有關報導。

他接著說，「我們希望國際社會更為廣泛地理解和支持中國人民反對『台獨』分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業」。

對於川普上述言論，美國在台協會日前表示，川普發言是針對美中貿易，「美國對台政策沒有改變」，反對任何一方片面改變現狀。我外交部則說，美中談判並無觸及台灣議題。

在今天上午的國台辦例行記者會，陳斌華還就台美經貿議題表示，越來越多台灣民眾認識到「台獨」是絕路、外人靠不住，認識到美國奉行的永遠是「美國優先」，認識到台灣對美國而言是始亂終棄的「棋子」。民進黨當局費盡心機編造的美國「挺台」謊言，越來越騙不了人。

他也對美國聯邦眾議院日前通過「台灣保證實施法案」等2項涉台法案做出回應。陳斌華說，我們要求美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止炮製涉台錯誤法案，停止發出任何縱容支持「台獨」分裂勢力的錯誤信號。

台獨 川普 美國在台協會

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