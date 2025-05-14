陸委會調查藝人與中共合作 主委邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

藝人赴大陸發展，部分言行持續受到政府關注，陸委會主委邱垂正受訪時表示，對於特定配合中共對台操作的藝人，行政程序會依規定進行，若調查屬實將依法開罰。他指出，目前包括藝人歐陽娜娜等人已列為重要的行政查察對象，後續也將持續就具體事證依法處理。

邱垂正14日接受節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，針對藝人是否會對藝人「開刀」，指出尊重藝人到大陸發展，但是到大陸發展「往往會受到大陸相關媒體或當局要求、逼迫我們藝人在特定時刻進行政治表態」。

邱垂正說，當然尊重藝人對文化血緣尊重，或者要唱誦對岸，基本上如果沒有傷害或者消滅我方國家主權、鼓吹武力、附和轉貼對台軍演，只要沒有對台灣主權、核心利益有傷害「我們都尊重」。但他指出大陸往往在特定時刻，雙十節、總統講話，「會看到一堆、一群大陸發展藝人轉貼圖卡，甚至在軍演時也在呼應」，他認為，這些藝人有知名度、影響力，都是因為台灣這塊土地的人支持、培育，「怎麼去了大陸發展後回頭來威脅這塊土地，要消滅中華民國、矮化台灣，我們認為這都非常不當」。

他表示，依照兩岸條例33-1推定，任何人、地方政府、法人、個人，未經政府許可不得與中國大陸黨政軍有任何形式合作行為，為何挑特定時刻轉發？這就有合作行為。陸委會要會同文化部行政查核，這是經紀公司做的還是個人行為？「我們會有一個行政查核小組，依照轉貼事實或者對外發表看法，依照行政程序做查處，基本上是了解，是否可能觸犯，違反33-1罰的錢不多，10-50萬，重點是要跟他說明，包括他也可能不知情」。