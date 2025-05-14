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陸委會調查藝人與中共合作 主委邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會主委邱垂正指出，目前藝人歐陽娜娜已列為重要的行政查察對象，後續也將持續就具體事證依法處理。圖／取自微博
陸委會主委邱垂正指出，目前藝人歐陽娜娜已列為重要的行政查察對象，後續也將持續就具體事證依法處理。圖／取自微博

藝人赴大陸發展，部分言行持續受到政府關注，陸委會主委邱垂正受訪時表示，對於特定配合中共對台操作的藝人，行政程序會依規定進行，若調查屬實將依法開罰。他指出，目前包括藝人歐陽娜娜等人已列為重要的行政查察對象，後續也將持續就具體事證依法處理。

邱垂正14日接受節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，針對藝人是否會對藝人「開刀」，指出尊重藝人到大陸發展，但是到大陸發展「往往會受到大陸相關媒體或當局要求、逼迫我們藝人在特定時刻進行政治表態」。

邱垂正說，當然尊重藝人對文化血緣尊重，或者要唱誦對岸，基本上如果沒有傷害或者消滅我方國家主權、鼓吹武力、附和轉貼對台軍演，只要沒有對台灣主權、核心利益有傷害「我們都尊重」。但他指出大陸往往在特定時刻，雙十節、總統講話，「會看到一堆、一群大陸發展藝人轉貼圖卡，甚至在軍演時也在呼應」，他認為，這些藝人有知名度、影響力，都是因為台灣這塊土地的人支持、培育，「怎麼去了大陸發展後回頭來威脅這塊土地，要消滅中華民國、矮化台灣，我們認為這都非常不當」。

他表示，依照兩岸條例33-1推定，任何人、地方政府、法人、個人，未經政府許可不得與中國大陸黨政軍有任何形式合作行為，為何挑特定時刻轉發？這就有合作行為。陸委會要會同文化部行政查核，這是經紀公司做的還是個人行為？「我們會有一個行政查核小組，依照轉貼事實或者對外發表看法，依照行政程序做查處，基本上是了解，是否可能觸犯，違反33-1罰的錢不多，10-50萬，重點是要跟他說明，包括他也可能不知情」。

他說，藝人長期在大陸發展，大陸也可能開始引誘持有定居證、居住證，我們就要提醒，兩岸條例規定是單一戶籍制，截至目前為止都要透過勸說，同時在談「合作行為」的時候去詢問藝人，順便宣導這個。針對歐陽娜娜，邱垂正表示，行政程序還是要走完，「程序走完該開罰就開罰」，這次她也被納入查察重要對象。對於其他藝人，該有的對象都有列入，就不一一點名，會很公平進行行政程序查處。

陸委會主委邱垂正14日接受節目訪問時，針對歐陽娜娜在大陸的言論，強調「程序走完該開罰就開罰」。圖為先前邱垂正受訪。記者潘俊宏／攝影
陸委會主委邱垂正14日接受節目訪問時，針對歐陽娜娜在大陸的言論，強調「程序走完該開罰就開罰」。圖為先前邱垂正受訪。記者潘俊宏／攝影

中共 兩岸條例 歐陽娜娜 邱垂正 陸委會

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