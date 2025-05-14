快訊

交車前…300多萬全新BMW休旅車遭攔腰撞 這下「慘了」

詐犯繳犯罪所得可減刑 法務部槓上大法庭：悖離立法意旨

全在同間醫院複檢？藝人閃兵案延燒 新北澄清：並非都在北榮

泉州宮廟來台遶境未申請 陸委會：刻意規避審查

中央社／ 台北14日電
陸委會今天重申，宗教交流應按程序申請，中國大陸泉州富美宮未經申請來台遶境一案是刻意規避審查、挑戰法令。聯合報資料照片
陸委會今天重申，宗教交流應按程序申請，中國大陸泉州富美宮未經申請來台遶境一案是刻意規避審查、挑戰法令。聯合報資料照片

中國大陸泉州富美宮未經申請來台遶境，涉及宗教統戰，國台辦上午反問，為什麼動輒扣上統戰帽子；陸委會今天重申，宗教交流應按程序申請，該案是刻意規避審查、挑戰法令。

大陸委員會（陸委會）14日透過書面回應，大陸人士來台宗教交流若為光明正大，應該按程序申請，泉州富美宮董事會卻用人神分離、兵分兩路模式刻意規避審查、挑戰法令，將在蒐集完整事證後依法處置。

陸委會提到，案件環節顯示泉州富美宮與其人員來台交流經過事前縝密規劃，入境前「化整為零」；入境後伺機「化零為整」。神明金身由台灣人恭迎來台，富美宮董事會事前致函台灣各宮廟，邀請參與遶境活動，由台灣在地協力者幕後串聯協助神轎遶境。

陸委會指出，富美宮董事會人員後來刻意在同一時間以「農業科技交流」名義申請來台；雖然在台期間未參與神明遶境活動，不過曾經兩度試圖申請變更行程，欲使人員活動行程與神明遶境活動接近或重疊。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）14日上午召開例行記者會。

國台辦發言人陳斌華對於泉州富美宮未經申請來台遶境一案指稱，「民進黨當局為什麼一再對這些行之有年的交流、慶祝活動進行阻撓限制？為什麼動輒給這些得台灣民心的事扣上統戰的帽子」。

國台辦 遶境 陸委會

延伸閱讀

鯤鵬會遭指校園宣傳統戰營隊 台大：主辦單位已取消活動

福建宮廟來台惹議 陸國台辦：為何動輒扣上「統戰」帽子？

暑期兩岸交流陸委會籲師生警覺 鄭英耀：不鼓勵甚至禁止、反對

金山慈護宮二媽回娘家 國內外信眾遶境朝聖

相關新聞

中國算力衛星升空 節能省電速度快

陸企國星宇航帶頭發起的「星算」計畫，以一箭12星的方式將12顆太空計算衛星搭乘長征二號丁運載火箭，14日在酒泉衛星發射中...

陸不放棄武力犯台 陸委會主委邱垂正：反分裂法提兩岸敵對

總統賴清德日前發布國安17項因應策略，界定中國大陸為境外敵對勢力。陸委會主委邱垂正今天表示，中共從未放棄武力犯台，「反分...

陸同意全面開放...川普提「對統一有利」 國台辦這樣回應

美中展開經貿高層會談後，美國總統川普日前表示，大陸同意全面開放，「對統一與和平也非常有利」。言論一出引發關注，大陸國台辦...

陸委會調查藝人與中共合作 主委邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

藝人赴大陸發展，部分言行持續受到政府關注，陸委會主委邱垂正受訪時表示，對於特定配合中共對台操作的藝人，行政程序會依規定進...

泉州宮廟來台遶境未申請 陸委會：刻意規避審查

中國大陸泉州富美宮未經申請來台遶境，涉及宗教統戰，國台辦上午反問，為什麼動輒扣上統戰帽子；陸委會今天重申，宗教交流應按程...

「不需要老大或世界警察」巴西總統：與陸深化關係不怕遭川普政府報復

「現在的世界已經不同了，不需要『老大』或『世界警察』，而是需要平等的夥伴關係。」巴西總統魯拉（Luiz Inácio L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。