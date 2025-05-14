「不需要老大或世界警察」巴西總統：與陸深化關係不怕遭川普政府報復

「現在的世界已經不同了，不需要『老大』或『世界警察』，而是需要平等的夥伴關係。」巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）14日表示，巴西不害怕任何形式的報復，也不擔心美國的態度，他將始終致力於加強與大陸及其他國家和多邊組織的關係。魯拉正在大陸進行國事訪問，期間與大陸簽署逾30項合作協定。

環球時報報導，魯拉14日在記者會上說，北京宣言帶來了希望，顯示像大陸這樣的經濟強國，正考慮如何為世上最貧窮國家的發展做出貢獻。

他同時批評稱，「美國已經多久沒有在中美洲和拉丁美洲投資了？歐盟呢？」他認為，發達國家應該考慮學習大陸的做法。

這是魯拉自2023年以來第2次對中國大陸進行國事訪問，也是他第6次訪陸。輿論分析普遍認為，此訪代表中巴兩國關係進一步走近。

關於「加強大陸的關係，巴西是否擔心美國的報復」的提問時，魯拉表示，巴西不擔心美國的報復，作為大國，巴西有自己的主權立場，這一點美國應該理解。與大陸提升關係也不影響巴西和美國、歐盟等發展關係。他同時提醒稱，希望美國不要忘記，「美國對巴西存在巨大的貿易順差。」

魯拉也談及俄烏衝突。他表示，對衝突透過政治與和平的方式解決持樂觀態度。「與其互相開槍，不如對話交流。這樣會有更少的人死亡，更少的兒童受害。這就是外交的價值。國家元首最不能失去的東西就是外交。字典裡所有與『對話』、『協商』相關的詞彙都要用盡，它們的價值遠遠超過一顆子彈。」

大陸與巴西13日發表「中國巴西關於烏克蘭危機的聯合聲明」，聲明中說，歡迎普亭總統10日開啟和平談判的提議，以及澤倫斯基總統的積極表態。中國和巴西希望俄烏雙方儘快開啟直接對話，這是結束衝突的唯一途徑。

魯拉並認為，今天的世界是二戰以後最不平靜的一段時間，一些國家正濫用保護主義手段破壞國際貿易穩定。在此背景下，巴西將同大陸一道捍衛多邊主義，對抗保護主義，推動自由貿易。「我這次回巴西時，將比來大陸前更樂觀。我對和平的可能更有信心，對經濟增長更有信心，對大陸對巴西投資的前景更有信心。」

魯拉訪陸期間，與習近平共同簽署多項協定，涵蓋礦業、交通基礎設施、港口等領域。大陸承諾將加大在巴西投資，在汽車製造、再生能源、製藥和半導體等領域投資超過45億美元。

此外，兩國央行還簽署一項為期5年、規模達人民幣1900 億元的貨幣互換協定。

彭博分析，這些協定代表魯拉推動巴西經濟從仰賴大宗商品出口，向多元化和高附加值領域轉型的重要舉措，也凸顯川普政府的保護主義言論，無礙於這個拉美最大經濟體持續深化與陸合作的意願。