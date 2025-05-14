快訊

陳大天閃兵25萬交保 公開鞠躬致歉：知法犯法非常不當「太太不知情」

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

聽新聞
0:00 / 0:00

「不需要老大或世界警察」巴西總統：與陸深化關係不怕遭川普政府報復

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
巴西總統魯拉14日上午在北京舉行記者會。北京日報
巴西總統魯拉14日上午在北京舉行記者會。北京日報

「現在的世界已經不同了，不需要『老大』或『世界警察』，而是需要平等的夥伴關係。」巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）14日表示，巴西不害怕任何形式的報復，也不擔心美國的態度，他將始終致力於加強與大陸及其他國家和多邊組織的關係。魯拉正在大陸進行國事訪問，期間與大陸簽署逾30項合作協定。

環球時報報導，魯拉14日在記者會上說，北京宣言帶來了希望，顯示像大陸這樣的經濟強國，正考慮如何為世上最貧窮國家的發展做出貢獻。

他同時批評稱，「美國已經多久沒有在中美洲和拉丁美洲投資了？歐盟呢？」他認為，發達國家應該考慮學習大陸的做法。

這是魯拉自2023年以來第2次對中國大陸進行國事訪問，也是他第6次訪陸。輿論分析普遍認為，此訪代表中巴兩國關係進一步走近。

關於「加強大陸的關係，巴西是否擔心美國的報復」的提問時，魯拉表示，巴西不擔心美國的報復，作為大國，巴西有自己的主權立場，這一點美國應該理解。與大陸提升關係也不影響巴西和美國、歐盟等發展關係。他同時提醒稱，希望美國不要忘記，「美國對巴西存在巨大的貿易順差。」

魯拉也談及俄烏衝突。他表示，對衝突透過政治與和平的方式解決持樂觀態度。「與其互相開槍，不如對話交流。這樣會有更少的人死亡，更少的兒童受害。這就是外交的價值。國家元首最不能失去的東西就是外交。字典裡所有與『對話』、『協商』相關的詞彙都要用盡，它們的價值遠遠超過一顆子彈。」

大陸與巴西13日發表「中國巴西關於烏克蘭危機的聯合聲明」，聲明中說，歡迎普亭總統10日開啟和平談判的提議，以及澤倫斯基總統的積極表態。中國和巴西希望俄烏雙方儘快開啟直接對話，這是結束衝突的唯一途徑。

魯拉並認為，今天的世界是二戰以後最不平靜的一段時間，一些國家正濫用保護主義手段破壞國際貿易穩定。在此背景下，巴西將同大陸一道捍衛多邊主義，對抗保護主義，推動自由貿易。「我這次回巴西時，將比來大陸前更樂觀。我對和平的可能更有信心，對經濟增長更有信心，對大陸對巴西投資的前景更有信心。」

魯拉訪陸期間，與習近平共同簽署多項協定，涵蓋礦業、交通基礎設施、港口等領域。大陸承諾將加大在巴西投資，在汽車製造、再生能源、製藥和半導體等領域投資超過45億美元。

此外，兩國央行還簽署一項為期5年、規模達人民幣1900 億元的貨幣互換協定。

彭博分析，這些協定代表魯拉推動巴西經濟從仰賴大宗商品出口，向多元化和高附加值領域轉型的重要舉措，也凸顯川普政府的保護主義言論，無礙於這個拉美最大經濟體持續深化與陸合作的意願。

巴西 美國 魯拉

延伸閱讀

涉利益衝突？川普出訪之際 家族集團在中東簽房產開發案

套路沒用？川普退讓劇本再上演 外媒分析：關稅包裝「真正目的」

美中關稅戰休兵90天！川普不排除與習近平討論貿易細節

訪中東「快樂寶地」川普有意簽署晶片、礦產協議

相關新聞

紫光集團前董事長趙偉國涉貪污罪 一審被判死緩

吉林省吉林市中級人民法院，14日一審公開宣判紫光集團前董事長趙偉國貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益案，對被告人...

「不需要老大或世界警察」巴西總統：與陸深化關係不怕遭川普政府報復

「現在的世界已經不同了，不需要『老大』或『世界警察』，而是需要平等的夥伴關係。」巴西總統魯拉（Luiz Inácio L...

會見智利總統 習近平：打造中拉共同發展樣板 南南合作典範

大陸國家主席習近平，14日在北京人民大會堂會見來華出席中拉論壇第四屆部長級會議的智利總統柏瑞克（Gabriel Bori...

行政院將96%漢人改稱「其餘人口」 陸國台辦：有何顏面面對列祖列宗

日前行政院官網國情介紹，將「漢人」表述改為「其餘人口」，藍營抨擊是認知作戰，政院則解釋為族群平權。大陸國台辦發言人陳斌華...

與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

大陸國家主席習近平14日在與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）會談時表示，中方願進口更多哥倫比亞優質產品，支...

打破美中僵局關鍵 來自3周前在地下室那一場祕密會議

金融時報（FT）13日披露，首場打破美中貿易僵局的會議在保密的掩護下安排，於近三周前在國際貨幣基金（IMF）總部地下室舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。