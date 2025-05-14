會見智利總統 習近平：打造中拉共同發展樣板 南南合作典範

大陸國家主席習近平，14日在北京人民大會堂會見來華出席中拉論壇第四屆部長級會議的智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）時表示，大陸和智利要不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係的時代內涵，打造中拉共同發展樣板、南南合作典範，共同促進人類和平和進步事業。

新華社報導，習近平指出，當前國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義逆流湧動，對國際經貿秩序造成嚴重衝擊，作為多邊主義和自由貿易的堅定維護者，大陸和智利要加強多邊協作，捍衛全球南方共同利益。

中方願與智方堅持相互尊重、平等相待、互利共贏，加強治國理政經驗交流，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，堅定相互支持，維護各自主權、安全、發展利益。

央視報導，柏瑞克表示，智利是第1個支持大陸加入世貿組織的拉美國家。此外，大陸還是目前與智利簽署自由貿易協定的少數國家之一。如今，大陸是智利最主要的交易夥伴，「我們今天來到大陸，就是表明我們堅定捍衛多邊主義，貿易戰不是我們應對當前挑戰和分歧的解決方案，我們也支持共建『一帶一路』倡議。」

柏瑞克指出，各國應堅持自由貿易和互利共贏，貿易不應只服務於一國私利，發動貿易戰沒有出路。智利願與大陸共同堅定捍衛多邊主義和聯合國權威，堅持透過對話解決分歧，共同維護國際公平正義。