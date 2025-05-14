行政院將96%漢人改稱「其餘人口」 陸國台辦：有何顏面面對列祖列宗

日前行政院官網國情介紹，將「漢人」表述改為「其餘人口」，藍營抨擊是認知作戰，政院則解釋為族群平權。大陸國台辦發言人陳斌華14日對此評論說，這種做法荒謬絕倫，可笑至極。民進黨當局做這些事的人，尤其是那些屬於所謂「其餘人口」的人，不知他們有何顏面面對列祖列宗？

陳斌華表示，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，同屬中華民族、炎黃子孫，都是中國人，這是誰都無法改變的客觀事實。

陳斌華說，民進黨當局出於謀「獨」本性和政治私利，花招百出操弄「去中國化」，割裂兩岸歷史文化聯結，不得人心，不會得逞，必遭唾棄。

日前，行政院官網被發現，其國情介紹內容在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4%」，但現在卻改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口占1.2%，其餘人口占96.2%。」

陳斌華14日主持國台辦例行記者會，就兩岸時事回應媒體提問，就我政府採購「愛國者」飛彈，以及應對「解放軍攻台」演習等議題回應稱，無論民進黨當局買多少武器、搞多少「演習」，都改變不了「台獨」死路一條的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。

陳斌華說，對於「台獨」禍首，我們絕不會任其逍遙法外，將終身追責，給予歷史的審判和正義的懲罰。