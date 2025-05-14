與美國關係生變？哥倫比亞正式簽約 加入大陸「一帶一路」

大陸國家主席習近平14日在與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）會談時表示，中方願進口更多哥倫比亞優質產品，支持大陸企業赴哥倫比亞投資興業，參與哥倫比亞基礎建設。雙方在會晤後簽署了「一帶一路」合作規劃。

路透報導，近年來蓬勃發展的商業活動，幫助北京增強了在拉丁美洲和加勒比地區的影響力，而該地區對美國具有重要的戰略意義。

中國大陸是繼美國之後哥倫比亞的第二大貿易夥伴，最近又取代美國成為哥倫比亞最大的進口來源國。雙方簽署「中華人民共和國與哥倫比亞關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的合作規劃」，推動在共建「一帶一路」合作規劃下各領域務實合作，實現互利共贏。

另一份簽署的「中華人民共和國國家發改委與哥倫比亞共和國貿易、工業和旅遊部關於經濟發展領域交流合作的諒解備忘錄」，將在宏觀經濟、共建「一帶一路」倡議、經貿投資、可持續發展、數字經濟等領域開展政策分享與經驗交流。

新華社報導，習近平強調，中拉合作是「南南合作」的重要組成部分，順應世界發展大勢和歷史潮流，符合大陸和拉美國家共同利益。中拉論壇第4屆部長級會議成功舉行，向世界釋放了共謀發展振興的積極信號。

哥倫比亞作為拉共體輪值主席國，為會議成功舉辦作出重要貢獻。中方願同包括哥倫比亞在內的拉美國家一道，推動中拉命運共同體建設不斷走深走實，更好造福中拉人民。

裴卓表示，哥倫比亞與大陸的友好關係源遠流長，哥方期待深入發展對陸關係。雙方要深化政治互信，加強相互支持，共建「一帶一路」，拓展貿易、基礎設施、新能源、人工智慧等領域合作，改善人民生活。

當前國際局勢複雜多變，個別國家唯利是圖的做法不利於世界，各國應團結應對。哥方願同陸方密切配合，捍衛國際公平正義，維護發展中國家共同利益。

「一帶一路」計畫是2013年由習近平發起，有150多個國家，包括20多個拉丁美洲國家參與。但今年2月巴拿馬宣布退出該協議，陸方將此舉歸因於美國壓力。

裴卓於2022年8月上任，於2023年10月首次以總統身分訪陸，將兩國關係從1980年建立的雙邊關係提升為戰略夥伴關係。