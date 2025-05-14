福建宮廟來台惹議 陸國台辦：為何動輒扣上「統戰」帽子？

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台遶境，傳出可能也要到白沙屯媽祖等「湊一腳」，但陸委會表示未收到遶境之交流申請案，接獲檢舉並派員全程稽查。對此，大陸國台辦發言人陳斌華14日表示，民進黨用對抗思維干擾阻撓兩岸交流合作，傷害包括民間信仰信眾在內的兩岸同胞感情和利益，不得人心，必然遭到兩岸同胞堅決反對。

陳斌華對該案爭議表示，閩台風俗相近、文化相通，台灣各民間信仰大都由福建等地移民傳入。長期以來，閩台各類民間信仰宮廟彼此交流往來熱絡，兩岸基層信眾聯繫密切，王爺信仰便是其中代表。

他說，泉州富美宮主祀蕭王爺，自古以來便有向海上「送王船」的習俗，歷史上有多艘王船穿越海峽漂到台灣，當地民眾都會在王船靠岸之地興建王爺宮廟供奉，並奉富美宮為祖廟，紀念難得的因緣。

因此，陳斌華表示，今年是富美宮王船「捷泰利號」抵達台灣嘉義東石港100周年，富美宮蕭王爺神尊入島與有關宮廟共同舉辦紀念慶祝活動，是兩岸民間信仰交流的一樁好事。

他說，民進黨當局頑固謀「獨」，用對抗思維干擾阻撓兩岸交流合作，傷害包括民間信仰信眾在內的兩岸同胞感情和利益，不得人心，必然遭到兩岸同胞堅決反對。

不過，對於台媒追問，泉州富美宮就是是以何種方式申請來台，陳斌華未做正面回應，他僅強調，祖廟神尊入島巡遊，給台灣信眾以心靈指引和安慰，行之有年，深受台灣同胞特別是信眾歡迎，民進黨當局為什麼一再對這些行之有年的交流、慶祝活動進行阻撓限制？為什麼動輒給這些得台灣民心的事扣上「統戰」的帽子？

陳斌華還反問，當前，台灣經濟、民生有很多結構性難題、突出問題，還面臨美國高關稅霸凌的嚴峻挑戰，他們（指民進黨）能不能做點得民心的事？

另就台北1名在南京出生的高中生申請就讀國防醫學院遭拒，原因是其在台設籍未滿20年，該案也引起輿論關注，陳斌華說，大陸秉持兩岸一家親理念，為台灣學生來大陸學習深造提供便利和服務，民進黨一再把政治黑手伸進教育領域，連台北市的普通高中生只因在大陸出生，就被阻撓就讀心儀的院校。「誰在為台灣青年著想，誰站在他們利益的對立面，答案一目瞭然。」