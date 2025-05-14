陸強調「二戰後台灣回歸中國」 國台辦批賴扭曲歷史

今年是台灣光復80周年，也是中國抗日戰爭勝利80周年，陸方持續強調「二戰後台灣回歸中國」。因此，對總統賴清德日前在「歐戰勝利80周年」紀念活動的表述，大陸國台辦發言人陳斌華14日抨擊是歪曲二戰歷史，偷換概念，強調80年前的中國能「讓台灣重歸中國版圖」，80年後的今天更不可能再讓「台灣從中國分裂出去」。

陳斌華14日主持國台辦例行記者會，就大陸國家主席習近平近日訪問俄羅斯，做有關「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」等論述，以及賴清德日前在「歐戰勝利80周年紀念茶會」上強調自由和平的重要，稱台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅等言論作回應。

陳斌華說，習近平在俄媒發表的署名文章，闡明大陸政府在台灣問題上的嚴正立場。他列舉甲午戰爭後清朝割讓台灣及澎湖，1943年的《開羅宣言》，使「日本所竊取於中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等，歸還中國」，及聯大2758號決議等，強調「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

陳斌華說，大陸堅持「一個中國原則」，堅決反對「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉，是堅持國際公平正義、捍衛二戰勝利成果、維護戰後國際秩序的應有之義。國際社會應尊重歷史事實，尊重聯大決議權威，理解和支持「中國政府、中國人民」反對「台獨」分裂、爭取完成國家統一的正義事業。

陳斌華並指，習近平在俄羅斯媒體發表的署名文章，鄭重宣示祖國統一的歷史大勢不可阻擋，彰顯了大陸的戰略定力和堅定意志，釋放了鮮明的政治信號。他說，大陸將堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決有力打擊「台獨」挑釁行徑，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，堅決反對外部勢力干涉，廣泛團結台灣同胞共同推動兩岸關係向前發展、推進祖國統一進程，致力塑造祖國必然統一大勢。

對於民進黨紀念歐戰勝利80周年，陳斌華重申，「台灣回歸中國正是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」，賴清德的講話歪曲二戰歷史，妄圖將二戰反法西斯、反侵略的正義歷史，與民進黨謀求分裂國家的邪惡勾當相提並論，以「民主對抗威權」的虛假敘事蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，偷渡其「台獨」主張。

陳斌華強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80週年。兩岸同胞要共同反對「台獨」分裂和外來干涉，共創中華民族美好未來。

他說，正告賴清德之流，「80年前的中國，能打敗窮凶極惡的日本侵略者，讓台灣重歸中國版圖；80年後的今天，強盛起來的中華民族，更不可能再讓台灣從中國分裂出去。搞『台獨』分裂，絕對沒有好下場。」

陳斌華還對賴清德日前在台南參加八田與一紀念會抨擊稱，日本在霸占台灣的半個世紀裡，所犯罪行罄竹難書，給台灣同胞帶來深重災難。他說賴清德罔顧歷史事實，絕口不提台灣同胞所遭受的劫難，反而大肆鼓吹所謂「台日感情」，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。