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賴總統520就職周年 陸國台辦：兩岸和平破壞者、台海危機製造者

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，評價賴清德就職1年的兩岸關係，陳斌華說，賴是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，評價賴清德就職1年的兩岸關係，陳斌華說，賴是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。記者陳政錄／攝影

總統賴清德將於520滿就職周年，大陸國台辦發言人陳斌華14日在記者會上評論稱，其所作所為升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。他還說，只要堅持「九二共識」，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸雙方就能展開對話協商。

陳斌華14日主持召開國台辦例行記者會，適逢賴清德就職將滿周年，以及今年是大陸抗日戰爭勝利80周年，陳斌華回應多個有關議題。

就賴上台一年的兩岸關係，陳斌華說，賴清德當局上台以來違背島內（台灣）主流民意，拒不承認「九二共識」，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷操弄「反中抗中」，變本加厲製造「綠色恐怖」，阻撓兩岸交流交往。

他指還有編造所謂「民主對抗威權」虛假敘事，企圖蠱惑台灣民眾，誤導國際輿論；無視經濟規律，圖謀兩岸經貿「脫鉤」、產業「斷鏈」，損害台灣企業和民眾利益福祉；向外部勢力獻媚輸誠，賣台害台，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。

他評價稱，其所作所為升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

陳斌華說，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了這一客觀事實。

陳斌華強調，兩岸終將統一、也必然統一，無論台灣島內形勢如何變化，外部勢力如何搗亂，都無法阻擋這一歷史大勢。希望廣大台灣同胞站在歷史正確的一邊，和我們一道，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。

因此，對賴清德接受《日本經濟新聞》專訪談及貿易、在對等尊嚴前提下願與大陸交流合作等。陳斌華說，只要堅持「九二共識」，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸雙方就能展開對話協商。

他認為，賴清德當局所謂「對等尊嚴」，就是企圖改變兩岸同屬一中這一歷史和法理事實，在「兩國論」基礎上實現兩岸對話交流，其陰謀絕不會得逞。

陳斌華強調，「中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋」，大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧。搞「台獨」分裂，只有絕路一條。所有倒行逆施、違背民族整體利益的伎倆，都注定失敗。

台海 賴清德 陳斌華

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