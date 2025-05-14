陸與巴西聯合聲明籲：俄烏雙方盡快開啟對話 結束衝突

俄、烏15日將在土耳其伊斯坦堡談判，中國大陸與巴西發布關於烏克蘭危機的聯合聲明中說，中巴希望俄烏雙方盡快開啟直接對話，這是結束衝突的唯一途徑。

大陸外交部13日晚間公布，中國、巴西聯合聲明指出，歡迎俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）5月10日開啟和平談判的提議，以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的積極表態。

聲明指，中國大陸和巴西積極評價近期關於開展對話意願的信號，期待有關各方能開啟富有成果的談判、為實現政治解決匯聚更多共識，解決各方的合理關切，認為有必要從根源上找到解決烏克蘭危機的辦法，以期最終達成一個公平、持久、有約束力的和平協定。

為實現上述目標，大陸和巴西曾於2024年5月呼籲各方為恢復對話創造條件。同年9月，兩國在聯合國發起「和平之友」小組，將全球南方國家團結在一起。大陸和巴西願同全球南方國家一道，繼續為解決危機作出積極努力。

路透報導，正在沙國出訪的美國總統川普（Donald Trump）表示，已委派國務卿魯比歐（Marco Rubio）出席15日在土耳其舉行的俄烏談判，他本人也表示願意出席。

報導引述3位熟悉美方計畫的消息人士指，川普還將派遣中東問題特使威科夫（Steve Witkoff）及烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）前往土耳其出席會談。

美方高級官員表示，目前尚未知道俄方具體代表是誰，預料莫斯科將會在15日凌晨才會宣布具體與會人員名單。