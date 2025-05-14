聲稱嚴懲台獨打手 陸國台辦今再曝「已收近6000封舉報」

大陸國台辦3月在官網新設「台獨」打手、幫凶舉報專欄後，至今已1個半月，大陸國台辦發言人陳斌華14日披露，專欄已收到近6,000封舉報郵件，大陸將對這些打手、幫凶依法追責、依法嚴懲。

陳斌華說，截至13日，專欄已收到近6000封舉報郵件，充分反映了民眾對「台獨」打手、幫凶破壞兩岸交流合作、迫害台灣同胞等惡行的深惡痛絕。他說，我們將堅持以事實為依據、以法律為準繩，在核實相關舉報訊息後，對這些打手、幫凶依法追責、依法嚴懲。

3月底，在陸配涉武統言論被迫離台事件發酵後，大陸國台辦在官網推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。

推出專欄當天，陳斌華3月26日晚間就曾表示，已收到舉報信323封，聲稱被舉報人員包括「台灣地區內部事務主管部門負責人」劉世芳，民進黨「立委」沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華，「台獨」網紅溫子渝、陳柏源等。

接著，上月16日，大陸國台辦朱鳳蓮再次披露數據指，陸方已收到超過3,000封舉報郵件。

另，在今天陳斌華主持召開的國台辦例行記者會上，他還就近日台灣舉行「挺陸配、反迫害」大遊行回應說，民進黨當局出於「台獨」本性和政治私利，區別對待、刻意刁難數十萬大陸配偶，這是不折不扣的政治操弄、政治迫害。其所作所為遭到越來越多台灣民眾和輿論的反對、批評，這次集會遊行正是這種民意的集中反映。

他並指，大陸是廣大陸配的娘家，大陸同胞是廣大陸配的親人、家人。風雨來時，我們於情於理都要為廣大陸配遮風避雨，為他們維護自身合法正當權益伸出援手、提供支持。