我2邦交國出席中拉論壇 陸國台辦：一中是國際共識

大陸13日在北京與「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）成員國舉行中拉論壇第4屆部長級會議，我邦交國海地及聖露西亞也派代表出席。對此，大陸國台辦發言人陳斌華14日回應稱，堅持「一個中國原則」是國際關係準則和國際社會普遍共識，「我們希望有關國家順應時代潮流，做出正確的選擇。」

陳斌華14日主持國台辦例行記者會，他說，中拉論壇是大陸與拉美和加勒比國家展開互利合作的重要平台，「我們一貫歡迎並支持拉共體成員國參加論壇框架內的活動。」

他稱，堅持「一個中國原則」是國際關係準則和國際社會普遍共識，我們希望有關國家順應時代潮流，做出正確的選擇。

對於上述議題，大陸外交部發言人林劍13日表示，論壇是大陸與拉美及加勒比海國家合作的重要平台，中方歡迎CELAC成員國參與。

中國大陸2014年與CELAC合作設立「中國—拉美和加勒比國家共同體論壇（中拉論壇）」，2015年舉辦首屆部長級會議，成員包括大陸和33個CELAC國家。