見巴基斯坦駐陸大使 陸外交部副部長：支持巴印實現全面持久停火

大陸外交部副部長孫衛東，13日應約會見巴基斯坦駐陸大使哈什米（Khalil Ur Rahman Hashmi），他表示，中方歡迎並支持巴印兩國實現全面持久停火，堅持通過對話協商妥處分歧，共同致力於維護地區和平穩定。

據大陸外交部，孫衛東指出，中方願繼續為此發揮建設性作用。哈什米對中方為停火促和所作的斡旋努力表示讚賞。雙方就中巴關係和國際地區形勢交換意見。

中新社報導，印度外交部13日宣布一名巴基斯坦高級官員為「不受歡迎的人」，稱從事與在印度官方身分不符的活動，印度政府在一份官方聲明中表示，該官員已被要求在24小時內離開印度。

隨後，巴基斯坦外交部宣佈印度高級專員公署的一名工作人員為「不受歡迎的人」，稱從事與官方身分不符的活動，並要求在24小時內離開巴基斯坦。

新華社報導，巴基斯坦三軍新聞局13日發表聲明說，上周印度對巴方發動的飛彈襲擊，造成至少40名平民死亡，另有121人受傷。聲明指，印度的襲擊「有意針對非戰鬥人員」，死者中包括15名兒童和7名婦女。作為回應，巴國武裝部隊發起反擊，行動中11名軍人陣亡，分別隸屬巴基斯坦陸軍和空軍，還有78人受傷。

12日晚間，印度總理莫迪（Narendra Modi）對近期印巴局勢發表電視講話說，印度已進入「反恐的新常態」，印度發起的「辛多爾行動」（Operation Sindoor）取得成功，「超過百名恐怖分子被擊斃」。