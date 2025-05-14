習近平「中拉論壇」致詞我2邦交國外交官坐台下 央視畫面有海地外長

第4屆部長級「中拉論壇」13日在北京登場，我邦交國海地、聖露西亞國旗也出現在此活動。據大陸央視新聞畫面，大陸國家主席習近平發表談話時，海地外交部長蔣伯狄（Jean-Víctor Harvel Jean-Baptiste）就坐在台下。此外，聖露西亞外交官蘭西柯（Peter Lansiquot）雖然沒有正面鏡頭，但也可見到側面身影，以及桌上擺放國旗。

我方外交是否拉警報？外交部指出，海地外長表示是以「拉美及加海國家共同體」（CELAC）成員國身分出席；聖露西亞政府則強調出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府。外交部事前均有掌握，友邦政府也在事前告知情形。

大陸央視報導，習近平進場後與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）、巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）等領袖握手和大合照，包括拉美國家各方外交代表，此時並沒有出現我邦交國海地與聖露西亞外交人員身影。

習在台上致詞時，央視一開始以遠景畫面，講台後方排列拉美各國國旗，面對講台右邊數過來，我邦交國聖露西亞、海地的國旗分別出現在第5、8排序。之後，央視特寫前排各國領袖畫面，分別是裴卓、魯拉、智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）、拉美和加勒比國家以及地區組織代表團團長。

畫面切換到中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇特寫時，左後方可見海地外交部長蔣伯狄於現場聆聽習近平致詞。鏡頭不只出現一次，智利總統柏瑞克特寫鏡頭右後方也再次出現蔣伯狄畫面，桌上名牌可見「海地」。

我方另一個邦交國聖露西亞的外交官員蘭西柯，雖未被拍到清楚畫面，但從新聞遠景畫面可見，海地、聖露西亞坐在背對台下，第2排左手邊位置，排序分別是第2、7個位子。聖露西亞國旗一樣清楚可見。