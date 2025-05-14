會見聯合國秘書長 陸防長董軍：中方將提出新的維和承諾

大陸國防部長董軍13日在德國柏林出席第6屆聯合國維和部長級會議，會見聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。董軍表示，中方將提出新的維和承諾，支持聯合國維和改革和轉型，始終做聯合國維和行動的堅定支持者和建設性力量。

據大陸公眾號「國防部發布」14日消息，董軍指出，聯合國成立80年來，為維護國際公平正義發揮重要作用。當前國際局勢發生複雜深刻變化，聯合國的作用只能加強、不容削弱。董軍指，中國堅定支持聯合國核心地位，堅定支持聯合國在全球安全治理中發揮核心作用。聯合國維和行動為和平而生，為維護世界和平作出重要貢獻。

古特瑞斯則稱，聯合國高度讚賞中方提出的三大全球倡議，同中國在廣泛領域建立密切合作，堅決反對基於實力推行單邊主義。中方在聯合國維和領域發揮越來越重要作用，期待同中國在維和領域開展更加緊密合作。

董軍先前擔任共軍海軍司令員，2023年12月被任命為國防部長，當時擔任大陸防長才7個月的李尚福被突然解職。而李尚福的前任、前大陸國防部長魏鳳和也因涉嫌腐敗，在卸任後受到調查。

2024年6月，官方宣布李尚福、魏鳳和被開除黨籍和軍籍，並移送軍事檢察機關法辦。新華社稱，2人均被控涉嫌受賄罪，收受巨額錢款、為人「謀取人事利益」，嚴重違反政治紀律。當時傳出董軍可能也遭到調查，不過從董軍2024年底以來頻繁露面甚至出訪，顯示暫時應未受共軍相關弊案牽連。