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520將近 海協會：對台要積極作為

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

賴清德總統五二○就職周年前夕，大陸海協會昨在北京召開第四屆理事會第三次會議，由海協會長張志軍作會務報告，大陸國台辦副主任吳璽出席。會議要求，要在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為。

會議要求，面對更加複雜嚴峻的台海形勢，海協會要深入學習貫徹中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和新新時代解決台灣問題的總體方略，堅決貫徹落實中共中央對台決策部署，在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為。

這場會議有來自中共中央和大陸國家機關、民主黨派、人民團體、高等院校、研究機構、中央企業和省市台辦的一六○多名理事和理事單位代表出席。

張志軍擔任海協會長七年。二○一八年四月二十七日，海協會召開第四屆理事會第一次會議，推舉國台辦前主任張志軍為海協會長，按慣例一屆為五年，但二○二三年海協會並未如期換屆。

五二○前大陸涉台部門動作頻繁，包括大陸國台辦主任宋濤上周在福州出席「建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議」，國台辦旗下海研中心上周末在上海舉辦「二○二五年兩岸關係研討會」。

海協會 520

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