習近平：貿易戰沒有贏家 出席中拉論壇 強調將與拉丁美洲啟動五大工程

在美中經貿會談後，中國大陸昨（13）日在北京與「拉美與加勒比國家聯盟」（CELAC）成員國舉行中拉論壇第四屆部長級會議。大陸國家主席習近平出席致詞表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身，將和拉方攜手啟動五大工程，共建中拉命運共同體。

大陸於2014年與CELAC合作設立「中國—拉美與加勒比國家共同體論壇」（中拉論壇），隔年舉辦首屆部長級會議，成員包括大陸和33個CELAC國家。

習近平昨在中拉論壇第四屆部長級會議開幕式表示，大陸和拉美與加勒比國家都是全球南方重要成員。面對地緣政治和陣營對抗暗流湧動，單邊主義、保護主義逆流滋長，中方願和拉方攜手啟動五大工程，共謀發展振興，共建中拉命運共同體。

五大工程包括團結、發展、文明、和平和民心，包含大陸將與拉美與加勒比國家共同體成員國深入推進高品質共建「一帶一路」，進口更多產品，鼓勵陸企擴大對拉美國家投資等。

習近平還宣布，將提供人民幣660億元（約台幣2,790億元）信貸資金額度，3,500個政府獎學金名額、一萬個赴陸培訓名額等，並決定首批向拉美與加勒比地區五個國家實施免簽。

昨日出席會議的拉美國家元首包含哥倫比亞總統裴卓、巴西總統魯拉、智利總統博里奇等人。

值得注意的是，我邦交國海地及聖露西亞也派代表出席。大陸外交部發言人林劍昨對此回應，論壇是大陸和拉美與加勒比國家合作的重要平台，中方歡迎CELAC成員國參與。路透指出，海地由外長巴蒂斯特出席，聖露西亞則由外交官蘭西科特與會。