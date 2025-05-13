解放軍軍艦靠泊柬埔寨雲壤港 將舉行中柬軍演

中共解放軍海軍071型綜合登陸艦長白山艦，星期一在柬埔寨雲壤港靠泊。解放軍報微信公眾號報導，中柬「金龍-2025」聯合演習中國參演部隊，在星期一（5月12日）上午搭乘長白山艦抵達雲壤港。

報導稱，此次長白山艦靠泊，是中柬雲壤港聯合保障和訓練中心掛牌運行後，首次保障中柬聯合演習。

報導也提到，長白山艦抵港後，各任務分隊與柬埔寨有關部門密切協同，開展卸載作業，並按計劃向各自演習地域集結。

另據中新社5月8日報導，大陸國防部發言人張曉剛說，中柬兩軍5月中下旬將在柬埔寨舉行「金龍-2025」聯合演習，以聯合反恐和人道主義救援行動為課題，區分海空、陸空方向組織，並開展文體交流、艦艇開放等活動。

張曉剛說，這是中柬兩軍第七次舉行該系列聯演，對增進雙方務實合作、推動新時代全天候中柬命運共同體建設發揮積極作用。

獲中國大陸資助建設的柬埔寨雲壤海軍基地，4月5日正式升級啟用。柬埔寨首相洪馬內重申，中國援建不等於駐軍，雲壤海軍基地的現代化建設並無隱秘之處。

學者分析，雖然柬埔寨不會讓雲壤港完全處於中國控制之下，但中國在使用方面會有很多優勢，也有助中國軍事力量加大在南海的存在和活動。

雲壤海軍基地面向泰國灣，靠近南海與馬六甲海峽。中柬2019年簽署合作協議，在雲壤海軍基地建設綜合保障設施與訓練中心。不過，項目受到美國等國家的強烈反對，指柬埔寨將雲壤海軍基地交由中國作為軍事基地使用，使中國在南海獲得關鍵戰略位置，擴充軍事影響力。對此，中柬兩國均予以否認。