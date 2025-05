備受大陸威脅？外媒分析：台灣須速解決國安預算爭議

澳洲戰略政策研究所分析師厄崔爾向中央社指出,台灣朝野必須及早就國防預算及國土韌性預算爭議達成共識,否則恐怕影響到台灣是否能有效爭取包括澳洲等夥伴的持續支持。

位於坎培拉的智庫澳洲戰略政策研究所(ASPI)9日發表專題文章「台灣政治兩極化恐危及其韌性及安全」(Taiwan’s polarised politics risks undermining itsresilience and security),作者為前紐西蘭總理及內閣部(Department of the Prime Minister and Cabinet)資深分析師、現任澳洲戰略政策研究所分析師厄崔爾(Ray Attrill)。

厄崔爾在文章中指出,台灣有關國防預算及國土韌性預算的爭議,正目益削弱台灣面對來自大陸威脅的應對能力。

他在接受中央社訪問時說,對國際社會來說,台灣在野陣營持續推動大幅刪減國防預算及國土韌性預算的做法,釋放出「令人擔憂」的訊息,「令人擔憂之處是在於,有關爭議釋放出這樣的訊息:原來台灣各主要黨派之間,對國防政策和國家安全這些議題是不一定能達成政治共識的。」

厄崔爾認同台灣要如何處理與大陸的長遠關係、以及如何避免挑釁大陸等問題,是涉及台灣內部複雜的民主辯論過程;不過,他同時提醒,就觀感而言,台灣朝野如果無法針對這些爭議達成共識的話,國際社會可能會以為台灣仍在猶豫要不要捍衛自己的國家。

他說:「對一些並未密切關注台灣民主政治的外國人而言,他們所看見的是台灣即使到了外敵臨近的此刻,仍搞不清楚自己到底想要怎樣的國防和國家安全政策。」

他解釋,針對國防政策和國家安全議題,台灣朝野沒有共識;這是一般民主國家少見的。他說:「大多數民主國家的主要黨派之間,都會試圖針對國防、外交議題達成某種共識,以便讓政府官僚系統明白到,即使政黨輪替,也不會被迫突然逆轉既定的做法;而且,這樣也能讓其他國家明白,針對國防等特定議題,並沒有任何讓外國勢力可以干涉的空間。」

厄崔爾提醒,在俄羅斯以武力侵略烏克蘭之前,烏克蘭也曾經遭遇內部重大爭議,其中經驗值得台灣引以為鑑;他說:「(俄羅斯入侵)以前,烏克蘭語人口和俄語人口之間互相敵視,甚至不少俄語人口本來是親俄的;不過,到了俄軍人侵時,烏克蘭內部爭議隨即被擱置一旁,他們全都明白到自己是烏克蘭人。」

他強調:「我不希望看見,台灣要等到為時已晚的關頭、等到軍事衝突已經發生的時候,台灣朝野才對國防和國家安全議題達成共識。」