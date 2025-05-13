外交警訊？台灣2邦交國出席北京中拉論壇 陸外交部這樣說

520將屆，台灣外交再傳警訊？中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議13日在北京舉行，據路透報導，台灣在拉美的兩個邦交國海地與聖露西亞也出席此次會議。

路透指出，目前台灣僅與12個國家維持正式外交關係，其中海地和聖露西亞出席了在北京舉行的中拉論壇部長級會議。海地由外交部長巴蒂斯特與會，聖盧西亞則由外交官蘭西科特與會。

路透記者在會議現場看到，海地和聖露西亞的國旗出現在主會場，但沒有看到仍與台灣維持邦交關係的其他拉丁美洲和加勒比海國家共同體成員國，如瓜地馬拉和貝里斯的國旗。

路透13日在大陸外交部例行記者會上提問此事時，大陸外交部發言人林劍稱，中拉論壇是中國同拉美和加勒比國家開展互利合作的重要平台，中國一貫歡迎並支持拉共體成員國參加論壇框架內的活動。

海地和聖露西亞均為拉美和加勒比國家共同體成員。路透引述兩名不具名外交人士透露，北京此前也曾在同類論壇上與台灣邦交國進行接觸。

此外，上個月21日，聯合國安理會舉行海地問題公開會。大陸常駐聯合國副代表耿爽在會上發言時也曾為海地發生。耿爽說，「不久前，美國冒天下之大不韙，宣布對所有貿易夥伴濫施關稅時，居然也對海地，這一聯合國列名的最不發達國家徵收10%的所謂『基準關稅』」。

耿爽表示，美國的單邊主義、保護主義和經濟霸凌，「就連海地這樣一個瀕臨崩潰、民不聊生的脆弱國家也不放過。這何其粗暴、何其荒唐、何其悲哀」。

【中央社／北京13日綜合外電報導】

中國今天在北京和「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）成員國舉行「中國－拉美和加勒比國家共同體論壇」第4屆部長級會議，台灣邦交國海地及聖露西亞派代表出席。

路透社記者在北京的中拉論壇會場看到海地與聖露西亞的國旗，這兩個國家皆是CELAC成員。

中拉論壇會場並未看到其他與台灣有邦交的CELAC成員國，例如瓜地馬拉及貝里斯。

中國從2014年起開始和CELAC建立制度化合作機制「中拉論壇」，成員包括中國和33個CELAC成員國。

路透社報導，海地與聖露西亞駐台大使館、台灣外交部均未立即回應置評請求。

當被問及海地與聖露西亞兩國出席中拉論壇一事，中國外交部發言人林劍回應，該論壇是中國與拉美及加勒比海國家合作的重要平台，中方歡迎CELAC成員國參與。

兩位外交事務消息人士指出，中國先前也在相同活動中和台灣邦交國有這類交流互動。這兩人未獲授權與媒體談話，因此不願具名。