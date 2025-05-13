王毅密集會見拉美各國外長 鞏固「一中原則」

中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議13日在北京舉行，大陸外長王毅也趁此與拉美各國外長或代表會面，以鞏固「一中原則」。王毅13日在人民日報發表題為「共商發展振興，共建中拉命運共同體」的署名文章也提到，巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯相繼同中國建交復交，一個中國原則成為越來越多地區國家的共識。

根據大陸外交部新聞稿，王毅12日集體會見前來出席中拉論壇第四屆部長級會議的安地卡及巴布達、巴哈馬、巴貝多、多米尼克、格瑞那達、圭亞那、牙買加、蘇利南、千里達及托巴哥等加勒比建交國外長及代表。

新聞稿稱，「加勒比各國外長等表示，一個中國原則是加中關係的基石，加勒比各國將繼續堅定恪守。」

此外，王毅12日還先後分別會見古巴外長羅德里格斯、烏拉圭外長盧貝特金、秘魯外長斯基亞萊爾、委內瑞拉外長希爾、圭亞那外長托德、尼加拉瓜總統國際合作顧問勞雷亞諾與外長詹特斯克、哥倫比亞外長薩拉維亞、巴西外長維埃拉和總統首席特別顧問阿莫林，多國外長均向王毅表態支持「一中原則」。

例如針對王毅與秘魯外長斯基亞萊爾會面，大陸外交部的新聞稿表示，王毅讚賞秘方長期恪守一個中國原則。斯基亞萊爾則表示，秘魯堅定恪守一個中國原則，一貫認為台灣是中國領土。

值得注意的是，在大陸外交部關於委內瑞拉外長、圭亞那外長、哥倫比亞外長、巴西外長與王毅會面的新聞稿中，並未提及一中原則。

此外，大陸國家主席習近平13日上午在中拉論壇第四屆部長級會議開幕致詞時也說，「中方讚賞拉美和加勒比建交國始終堅持一個中國原則」。

習近平上周對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典，行前他在《俄羅斯報》發表的署名文章特別指出，「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰。無論台灣島內形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。」

習近平並稱，「中俄在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持。俄方多次重申，恪守一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的『台獨』，堅定支持中國政府和中國人民為實現國家統一採取的一切舉措。中方對此高度評價。」

習近平訪俄期間，中俄簽署的聯合聲明也提到，「俄方重申恪守一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。俄方反對任何形式的『台灣獨立』，堅定支持中國政府維護國家主權和領土完整、實現國家統一所採取的舉措。」