遭林芳正稱「中俄不要沉醉批評他國」 陸外交部回應

日本官房長官林芳正近日針對中俄聯合聲明對日本的指責予以反駁稱，中俄「聲稱日本沒有與軍國主義決裂的說法完全站不住腳」，不要沉醉於批評他國。對此，大陸外交部表示，正確認識與對待歷史，是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的重要標準。日方不深刻反省自身的侵略罪責，反而對中俄共同捍衛歷史真相，努力實現世界和平的正義呼聲說三道四，中方對此堅決反對。

在5月13日下午例行記者會上，有媒體問及林芳正9日就中俄發表的聯合聲明中，提及日本的歷史問題等予以反駁，大陸外交部發言人林劍指出，「中方注意到相關報導」，二戰期間日本軍事主義發動侵略戰爭，犯下罄竹難書的罪行，給中國和亞洲受害國的人民帶來深重災難。正確認知與對待歷史是日本戰後重返國際社會的重要前提，也是日本發展同周邊國家關係的政治基礎，也是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的重要標準。

林劍稱，然而時至今日，日本國內美化侵略戰爭和殖民歷史的動向依舊層出不窮，在強徵慰安婦這一人道主義罪行問題上閃爍其詞，部分政客多次參拜供奉有甲級戰犯的靖國神社，周邊各國對此強烈不滿，嚴重關切。日方不深刻反省自身的侵略罪責，反而對中俄共同捍衛歷史真相，努力實現世界和平的正義呼聲說三道四，這再次反映出日本對待歷史問題的錯誤態度。中方對此堅決反對。

林劍強調，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，我們敦促日方深刻反省歷史罪責，認真汲取歷史教訓，本著對歷史、對人民、對未來負責任的態度，同一切美化侵略歷史的行為徹底切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。」

據日本共同社報導，針對中俄兩國發表聯合聲明指出日本政府應在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，同軍國主義徹底切割，林芳正在5月9日的記者會上予以反駁。他指出，中國的軍事動向引發國際社會關切，俄羅斯進攻烏克蘭是動搖國際秩序的暴行，「強烈期待兩國改弦更張，不要沉醉於對他國的批評之中。」

林芳正說，日本戰後一貫擁護自由、民主與法治，為世界繁榮作出了貢獻，中俄的主張毫無道理。他還稱，「作為和平國家的步伐今後也不會改變。」