中美將討論「芬太尼關稅」？陸外交部這樣說

經雙邊高層經貿會談，美國對大陸關稅從原本的145%下調至30％，當中包含因芬太尼問題的20%關稅未有更動。對此，大陸外交部指出，中方已多次表明，芬太尼是美國的問題，責任在美國本身。美方若真心想與中方合作，就應停止對中抹黑推責，以平等方式對話。

在5月13日下午例行記者會上，針對法新社記者提問關於下階段中美經貿會談的詳細資訊，以及是否計劃討論美方以芬太尼為由對中國出口產品徵收的20%特別關稅？

大陸外交部發言人林劍回應稱，關於中美經貿高層會談，中方的主管機關已經發布消息。關於芬太尼問題，中方也多次表明，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國本身。美方無視中方的善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。

林劍強調，「美方如果真心想與中方合作，就應該停止對華抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式與中方對話。」

根據中美發布的「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」，美國對大陸關稅從原本的145%下調至30％，其中包含因芬太尼問題的20%沒有更動；大陸對美關稅從125%降至10％。

另，華爾街日報此前一日指出，針對美中經貿聯合聲明，美國財政部長貝森特說，美中已針對一項維持談判進展的框架達成協議。知情人士表示，貝森特與中方官員談到芬太尼的嚴重性，並肯定中方對芬太尼問題有所回應。

貝森特還稱，美中雙方已針對一項維持談判進展的框架達成協議，應有助於避免4月2日川普宣布加徵關稅後以牙還牙式報復升級。當時川普對大陸加徵34%對等關稅，隨後美中之間展開多輪報復，關稅稅率不斷上升。儘管美中雙方未能針對所謂「芬太尼關稅」達成協議，但美國在私下會談表明打擊這種致命毒品重要性。川普曾指控大陸未能積極防堵芬太尼非法貿易，但大陸否認。