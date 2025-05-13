張志軍出席海協會理事會議 要求對台工作「積極作為」

正值總統賴清德五二○就職周年前一周，大陸海峽兩岸關係協會（海峽會）今召開第四屆理事會第三次會議，由會長張志軍作會務報告，國台辦則由副主任吳璽出席並講話。會議要求，要在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為，為實現民族復興和祖國統一貢獻更大力量。

據大陸官媒中新社報導，海峽兩岸關係協會第四屆理事會第三次會議13日在北京召開。海協會會長張志軍作會務報告。中共中央台辦、大陸國務院台辦副主任吳璽出席會議並講話。

據指出，會議分析當前台海形勢，總結過去一段時間以來海協會工作，並對下一階段工作作出規劃。

會議要求，面對更加複雜嚴峻的台海形勢，海協會要深入學習貫徹中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，堅決貫徹落實中共中央對台決策部署，在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為，為實現民族復興和祖國統一貢獻更大力量。

這次會議，有來自中共中央和大陸國家機關、民主黨派、人民團體、高等院校、研究機構、中央企業和省市台辦的160多名理事和理事單位代表出席會議。

值得注意的是，張志軍擔任海協會會長一職已經七年，2018年4月27日時，海協會在北京召開第四屆理事會第一次會議，推舉前大陸國台辦主任張志軍為海協會新一任會長，按照慣例，任期為五年，但2023年海協會並未召開「第五屆理事會第一次會議」，推舉新任會長，受到關注。

當時，曾有港媒星島日報報導傳出，可能由也擔任過國台辦主任的劉結一接棒，但劉結一現已擔任大陸全國政協外事委員會副主任、全國政協大會新聞發言人等職務。

根據海協會官方網站公告，目前，海協會會長為張志軍，常務副會長為龍明彪，副會長有六人，分別是孫亞夫、李亞飛、周寧、李文輝、馬曉光和黃文濤。