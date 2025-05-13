中美貿易關係「回暖」後 傳大陸取消波音交付禁令

在中美日美瓦會談後，兩國對彼此都釋出「暖意」。彭博5月13日引述知情人士透露，在中美貿易談判取得突破後，中國大陸已取消對航空公司接收美國波音飛機的禁令。

彭博指出，知情人士說，北京當局的官員本周已開始通知國內航空公司和政府機構，美國製造的飛機交付可以恢復。其中一名知情人士補充說，航空公司有權自行決定按照時間和條款安排交付。

報導並稱，波音恢復對中國大陸的交付，將給該公司帶來直接的提振。截至目前，波音公司和中國民航局皆為對此回覆。

此前，4月，有消息人士曾指，中國大陸政府要求國內航司暫停接收波音飛機，以及停止向美國公司購買飛機相關設備和零部件，以反制美國總統川普的關稅戰。值得注意的是，在被中國大陸客戶暫停接收後，數架波音飛機已經飛回美國。

波音則表示，由於關稅戰問題，中國大陸的一些客戶已表示不會接收新飛機，波音正考慮將數十架飛機轉售給其他客戶，或尋找替代買家。港媒《明報》指，印度、馬來西亞和沙烏地對可立即交貨的737Max型客機公開表達興趣。今年有大約50架波音飛機等待交付中國大陸，重啟交付可節省時間和尋求新買家的成本，且可確保收款。

今年1月，川普政府重返白宮後，以芬太尼走私問題和對等關稅政策，將對中國大陸的關稅疊加至145%，北京則對美國商品施以125%的報復關稅。在幾個月的僵持下，在瑞士當地時間5月10日至11日，由美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾率領的美方官員終於與大陸國務院副總理何立峰領導的中方代表團會談，而這也是中美關稅戰爆發以來的首場雙邊貿易談判。

在會談過後，大陸商務部和美國白宮於12日下午發表聯合聲明。根據雙方磋商結果，美國將原本對中國進口商品徵收的145%關稅調降至30%。仍保留的30%關稅中，包括以芬太尼為由加徵的20%關稅，以及10%的基準關稅；中國則把對美國加徵的125%報復性關稅，降至10%。