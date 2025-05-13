習近平喊話拉美國家：共同維護多邊貿易體制

在美中大降關稅後，大陸國家主席習近平13日喊話拉美各國，共同維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護開放合作的國際環境。中方將進口更多拉方優質產品，鼓勵中國企業擴大對拉投資。他並宣布，中國決定首批向拉美和加勒比地區五個國家實施免簽政策。

據《人民日報》報導，習近平13日在北京出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議開幕式。習近平指，當前世界百年變局加速演進，多重風險交織疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身。

習近平說，中國同拉美和加勒比國家都是全球南方重要成員，獨立自主是光榮傳統，發展振興是天然權利，公平正義是共同追求，面對地緣政治和陣營對抗暗流湧動，單邊主義、保護主義逆流增長，中方願同拉方攜手啟動「五大工程」（團結工程、發展工程、文明工程、和平工程、民生工程），共謀發展振興，共建中拉命運共同體。

習近平提到，為支持拉丁美洲和加勒比國家發展，中國將向拉美提供660億元人民幣信貸資金額度，同時，將進口更多拉美優質產品，鼓勵中國企業擴大對拉投資。中方願同拉方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互支持。

習近平還說，雙方要加強發展戰略對接，深入推進高質量共建「一帶一路」，深化基礎設施，農業、糧食、能源、礦產等傳統領域合作，拓展清潔能源、5G通訊、數字經濟、人工智慧等新興領域合作，實施中拉科技夥伴計劃。同時，為進一步便利雙方人員的友好往來，中方決定首批向拉美和加勒比地區五個國家實施免簽政策。

此外，習近平提出，雙方要密切各領域交往，就重大國際和地區問題加強溝通和協調。未來三年中方將每年邀請300名拉共體成員國政黨幹部來華考察，訪問交流治國理政經驗。

至於和平工程，習近平指，中方願同拉美共同落實全球安全產品，支持宣布拉美和加勒比為和平區的公告，和拉美和加勒比33國關於建立無核區的聲明，加強災害治理，網絡安全反恐、反腐敗、禁毒打擊跨國有組織犯罪合作，努力維護地區安全穩定。

習近平最後提到，中國有句古詩「人生樂在相知心」，拉美也有句諺語「擁有朋友就擁有寶藏」。無論國際風雲如何變化，中國始終做拉丁美洲和加勒比海國家的好朋友、好夥伴。讓我們攜起手來，在各自現代化征程上並肩前行，共同譜寫建構中拉命運共同體新篇章。

另，大陸外長王毅此前在《人民日報》發表署名文章，批評個別大國奉行「本國優先」，企圖攫取中國與拉美和加勒比國家等「全球南方」發展成果，遲滯甚至打斷中拉的現代化進程，強調現代化是各國人民的正當權利，不是少數國家的私有專利，開歷史倒車不得人心，霸凌強權沒有前途。