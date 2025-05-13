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陸防長董軍訪法 就加強兩軍務實交流合作達成共識

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國防部長董軍近期頻繁露面甚至出訪，顯示其暫時應未受共軍相關弊案牽連。（美聯社）
大陸國防部長董軍近期頻繁露面甚至出訪，顯示其暫時應未受共軍相關弊案牽連。（美聯社）

大陸國防部官網周二發布新聞稿稱，5月12日，大陸國防部長董軍應邀訪問法國期間與法國防部長勒科爾尼舉行會談。雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，就加強兩軍務實交流合作達成共識。

新聞稿表示，會談前，勒科爾尼為董軍訪法舉行歡迎儀式，並陪同檢閱儀仗隊。

董軍2023年12月29日，在十四屆全國人大常委會第七次會議上被任命接替早前突遭免職的李尚福出任大陸國防部長，但去年一度傳出董軍可能也遭到調查。

不過，從董軍去年底以來頻繁露面甚至出訪，顯示其暫時應未受共軍相關弊案牽連。

據大陸國防部早前消息，4月22日，董軍在北京與印尼國防部長沙夫里舉行會談。前一日，董軍則與大陸外長王毅在北京主持召開中國與印尼外長防長「2+2」對話機制首次部長級會議。

4月16日至17日，董軍與越南國防部長潘文江共同主持中越第九次邊境國防友好交流活動，並舉行會談。4月8日，董軍在北京會見到訪的巴基斯坦空軍參謀長巴伯爾。

去年12月19日，董軍訪問越南河內獲越共中央總書記蘇林接見，並參加次日上午舉行的越南人民軍建軍80周年慶祝大會。

北京 國防部 董軍

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