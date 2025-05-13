中美達成經貿共識當天 夏寶龍：下跪求饒必為人民不齒

中美達成經貿共識當天，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍卻告訴港澳工商界人士，「資本無國界，商人有祖國」。夏寶龍還說，軟骨頭、下跪求饒、主動獻上「投名狀」的，必為包括港澳同胞在內的中國人民所不齒。

據微信公眾號「國務院港澳事務辦公室」消息，5月12日，夏寶龍在澳門與工商界人士座談時指，「天下興亡、匹夫有責」，對每一位華夏兒女而言，愛國是本分、是責任、是使命。眾多港澳愛國商人前赴後繼，把個人理想、企業發展與國家前途命運緊密聯繫，不懼怕美西方打壓，勇敢進行鬥爭，用實際行動詮釋「商之大者，為國為民」。

夏寶龍表示，港澳的命運從來都與「祖國內地」緊密相連，個人、企業的前途命運也同國家前途命運息息相關。展望未來，港澳工商界和企業家只有站在歷史正確的一邊、堅定地與祖國站在一起，挺起脊樑敢於鬥爭，才能經受住風雨洗禮，贏得未來。當今世界，開放合作仍是歷史潮流，互利共贏是人心所向。單邊主義、霸凌行徑必將反噬其自身。

夏寶龍說，「資本無國界，商人有祖國。哪一個企業的發展不是依賴祖國，沒有祖國的強大，哪來企業的發展；沒有國家的堅強後盾，就沒有企業的根。」

他強調，港澳工商界和企業家作為推動港澳經濟發展的主力軍，立場上要特別清醒、行動上要特別自覺，在風雨洗禮中淬火成鋼。針對霸權行徑，下跪求饒，主動獻上「投名狀」的，鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益的，這樣的人必為中國人民所不齒。

此外，夏寶龍對港澳工商界和企業家提出四點希望：一是發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；二是堅定發展信心，紮根港澳繼續做大做強；三是發揮自身優勢，突顯擴大開放、擁抱世界；四是面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。

夏寶龍說，當國家利益受損時，大家應挺起胸膛堅守國家利益底線，自覺將自身事業與港澳繁榮、國家發展緊密聯繫起來。當受到制裁打壓時，大家應團結起來，展現出應有的風骨和氣節。要找準港澳所需和自身所長的結合點，充分挖掘港澳優勢和資源稟賦，把好的資源吸引到港澳、留在港澳。

夏寶龍還指，要大力拓展國際商業網絡，繼續鞏固與傳統市場經貿聯繫，主動對接「一帶一路」等國家策略，積極開拓中東、東南亞、非洲等新興市場。積極吸引在外人才回流港澳發展，大力引進海外高精尖緊缺人才到港澳發展，打造國際高端人才集聚高地。同時，增強對港澳發展的信心，發揮國際聯繫廣泛的優勢，且共同講好「一國兩制」故事。