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大陸公布抗日戰爭勝利80周年紀念活動標識

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸13日公布中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動標識。（圖／取自央視新聞微博）
中國大陸13日公布中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動標識。（圖／取自央視新聞微博）

大陸國務院新聞辦公室今天公開發布中國人抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動標識，這也意味大陸紀念抗戰勝利80周年相關活動正式啟動。

據央視新聞報導，標識由長城、橄欖枝、光輝、數字「80」、時間「1945—2025」構成。長城象徵全民族眾志成城奮勇抗戰，寓意以愛國主義為核心的偉大民族精神是抗戰勝利的決定因素。

橄欖枝象徵中國人民經過艱苦卓絕的抗戰，用勝利贏得和平，寓意中國人民同各國人民團結起來，珍愛和平、維護和平。

光輝圍合而成的勝利之門，象徵中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的勝利是正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大勝利，寓意在中國共產黨的堅強領導下，中華民族實現偉大復興的前景無比光明。

報導稱，標識可用於各地區各部門紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動環境布置、群眾性主題宣傳教育活動及相關外事活動用品製作。

央視新聞指出，此標識為中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動的唯一指定標識。紀念活動標識使用應當嚴肅、莊重，不得任意修改、變形或變色，不能因放大或縮小破壞標識的完整性。

此外，紀念活動標識不得用於商業廣告、製作商標或其他任何商業性用途，不得用於私人慶典和弔唁活動。

中國人 抗戰 抗日戰爭

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