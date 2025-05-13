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陸委會情勢報告：北京企圖鞏固國際「一中」格局
陸委會昨日就今年第一季中國大陸情勢提出報告指，因應美國對中國大陸關稅戰，中共拉攏台商台企，籲壯大中華民族經濟；在國際上，則聲稱已向有關國家提出嚴正交涉，台灣參與國際組織只能按「一中原則」處理，重申台灣問題純屬中國內政，企圖鞏固國際「一中」格局。
針對中共對台工作，陸委會指，近期中共重申「反獨反干涉」「促融促統」等既定立場。政協主席王滬寧於對台工作會議提出「五個要」，強調「塑造祖國必然統一大勢」。大陸總理李強於「兩會」政府工作報告重申堅持一中原則和九二共識，反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，及深化兩岸融合發展。人大委員長趙樂際於「反分裂法二十周年座談會」盤點「以法懲獨」成果，提出「四個堅定」，並重申願盡最大努力爭取和平統一前景。
陸委會指，中共對我提出「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」採取文攻武嚇等反制作為，包括國安部公布我資通電軍人員個資，稱其為「台獨」網軍；國台辦於官網增設舉報「台獨」打手幫凶專欄，並公布舉報情形，形塑寒蟬效應；另東部戰區四月一日展開聯合演訓，二日宣布於台海相關海域組織「海峽雷霆二○二五Ａ」演練，多支海警艦艇編隊於台灣周邊海域執法巡查。
兩岸交流方面，陸委會說，因應美國對中國關稅戰，中共拉攏台商台企，籲壯大中華民族經濟，共禦外部挑戰。國台辦主任宋濤於台商代表座談會批美濫徵關稅，強調大陸是台商後盾，將助台企轉型升級，拓展內需市場。
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