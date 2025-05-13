聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會情勢報告：北京企圖鞏固國際「一中」格局

聯合報／ 記者謝守真／台北報導

陸委會昨日就今年第一季中國大陸情勢提出報告指，因應美國對中國大陸關稅戰，中共拉攏台商台企，籲壯大中華民族經濟；在國際上，則聲稱已向有關國家提出嚴正交涉，台灣參與國際組織只能按「一中原則」處理，重申台灣問題純屬中國內政，企圖鞏固國際「一中」格局。

針對中共對台工作，陸委會指，近期中共重申「反獨反干涉」「促融促統」等既定立場。政協主席王滬寧於對台工作會議提出「五個要」，強調「塑造祖國必然統一大勢」。大陸總理李強於「兩會」政府工作報告重申堅持一中原則和九二共識，反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，及深化兩岸融合發展。人大委員長趙樂際於「反分裂法二十周年座談會」盤點「以法懲獨」成果，提出「四個堅定」，並重申願盡最大努力爭取和平統一前景。

陸委會指，中共對我提出「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」採取文攻武嚇等反制作為，包括國安部公布我資通電軍人員個資，稱其為「台獨」網軍；國台辦於官網增設舉報「台獨」打手幫凶專欄，並公布舉報情形，形塑寒蟬效應；另東部戰區四月一日展開聯合演訓，二日宣布於台海相關海域組織「海峽雷霆二○二五Ａ」演練，多支海警艦艇編隊於台灣周邊海域執法巡查。

兩岸交流方面，陸委會說，因應美國對中國關稅戰，中共拉攏台商台企，籲壯大中華民族經濟，共禦外部挑戰。國台辦主任宋濤於台商代表座談會批美濫徵關稅，強調大陸是台商後盾，將助台企轉型升級，拓展內需市場。

一中原則 中共 國台辦 陸委會

延伸閱讀

陸委會「中國情勢報告」：中共企圖鞏固國際一中格局

美中同意降關稅 BBC駐北京記者：中國擔心美國關稅影響

陸委會預算解凍案 藍委問矮化言論何時查

專家：關稅戰影響中國經濟 難保5%成長目標

相關新聞

2軍公教擁陸身分證 曾涉機密業務「機關已排除」

政府專案清查軍公教人員持有中國大陸身分證等情形，陸委會主委邱垂正昨表示，首波共查處卅七萬核心軍公教人員，其中兩人擁中國身...

港國安公署突列禁地 擅闖可關20年

香港政府提出以「先訂立、後審議」方式，在「維護國家安全條例」下訂立附屬法例。其中列香港國安公署履職場所為「禁地」，禁止妨...

陸委會情勢報告：北京企圖鞏固國際「一中」格局

陸委會昨日就今年第一季中國大陸情勢提出報告指，因應美國對中國大陸關稅戰，中共拉攏台商台企，籲壯大中華民族經濟；在國際上，...

陸國安白皮書 統一列核心利益、不承諾對台放棄武力

中國大陸國務院新聞辦公室昨日發布「新時代的中國國家安全」白皮書，提出中國大陸核心利益主要包括：國家政權、主權、統一和領土...

陸就業嚴峻藏不住 失業保險支出大增22.4%

大陸人力資源和社會保障部（人社部）副部長俞家棟日前表示，今年第一季大陸就業形勢總體穩定。不過，財新網從人社部規畫財務司近...

美中貿易會談 外媒關注中國是否取消稀土等出口管制

美中經貿高層今天發布聯合聲明，同意降低關稅。在中國外交部例行記者會，有外媒提問中方是否會取消稀土或關鍵礦物的出口許可管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。