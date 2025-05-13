陸國安白皮書 統一列核心利益、不承諾對台放棄武力

中國大陸國務院新聞辦公室昨日發布「新時代的中國國家安全」白皮書，提出中國大陸核心利益主要包括：國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展。白皮書強調，大陸將厚植國家和平統一的基礎，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

近年來，北京在國家治理上更多強調維護國家安全，涉及社會管理、經濟事務、兩岸關係和對外關係等層面，昨日發布前述白皮書，官方稱旨在增進國際社會對大陸國家安全的認知和理解。

全文2.2萬字 多處涉及兩岸

白皮書全文共約二點二萬字。其中有不少內容涉及兩岸關係。白皮書稱，當前大陸面臨外部安全壓力加大，個別國家粗暴干涉中國內政，在台海、南海、東海滋擾攪事；一些外部勢力處心積慮打「台灣牌」，台獨勢力頑固堅持分裂立場，冒險挑釁。「作為具有十四億多人口的超大規模國家，幅員遼闊、民族眾多，必須維護國家統一、民族團結，堅決反對任何形式的分裂活動」。

針對大陸核心利益，白皮書強調，每個國家都要維護自身的國家利益，各國應尊重彼此核心利益和重大關切。大陸維護國家安全，主要是維護國家利益尤其是核心利益。大陸的國家核心利益主要包括：國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展。

在第三章「為中國式現代化行穩致遠提供堅實支撐」的第四部分「維護國家領土完整和海洋權益」，大篇幅涉及兩岸。白皮書表示，「中國尚未實現完全統一，維護領土主權、海洋權益和國家統一的任務艱巨繁重。中國絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。中國堅持陸海統籌，堅持維護國家主權、安全、發展利益相統一」。

提九二共識 推動兩岸和平

白皮書並強調「堅定不移推進國家完全統一」。聲稱「堅持一個中國原則和『九二共識』，貫徹新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略和對台大政方針，推動兩岸關係和平發展、融合發展，拉緊兩岸情感紐帶和利益聯結，厚植國家和平統一的基礎。」

白皮書還提出，要「團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，加強兩岸對話溝通和民主協商，共商統一大計，共謀統一大業。堅決反對『台灣地位未定論』，聯大第二七五八號決議的法律效力不容置疑，台灣是中國的一個省，沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織」。

又稱要「堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，依法打擊『台獨』頑固分子，有力震懾『台獨』分裂勢力。中國始終以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力。」