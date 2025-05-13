陸委會查處 福建富美宮取消參加白沙屯「二媽遊庄」行程

大陸福建泉州富美宮蕭府太傅金身近日來台，原本昨要參加苗栗白沙屯拱天宮「二媽遊庄」活動，消息前天曝光，陸委會表示未收到來台遶境交流申請，將依法查處。富美宮臨時取消昨天活動，移民署苗栗專勤隊派員到場，確認無對岸宮廟人員出現。

據了解，富美宮是由中華道教民俗文化學會，透過白沙屯五雲宮向拱天宮接洽參訪，原屬意媽祖回鑾當天參與，但拱天宮表明當天無暇接待，後來改為參與「二媽遊庄」。

不過，陸委會前天表示，未收到富美宮遶境交流申請，將派員全程稽查，富美宮就表明將取消行程。五雲宮說，富美宮參訪拱天宮，似乎是臨時起意，但只派人員出席，與台灣宮廟交流方式不同。

五雲宮說，聽說陸委會將稽查，宮內擔心政治聯想，告知對方不予接待，對方也取消參與；拱天宮則說，單純宗教交流演變成政治色彩，富美宮為不傷害宗教信仰，臨時取消活動。

富美宮來台12天行程，一路經過嘉義、台南、屏東、高雄等縣市多間廟宇。陸委會主委邱垂正昨說，近期並無富美宮來台交流申請案，究竟為規避審查或虛假申請，正積極查處。移民署表示，若有從事與來台申請目的不符者，移民署得執行強制出境。

日前富美宮曾至嘉義縣東石鄉先天宮會香，副主委黃毓升表示，當天只有蕭府太傅金身來自對岸，其他抬轎、賜酒等都是台灣人。「只有神明過來，沒有人來遶境。」黃說，單純宗教交流，不要把大家都當作「共匪」、「賣台集團」看待。

中華道教民俗文化學會理事長為徐玉蘭，她昨未現身。徐母說，女兒從事美髮工作，未參與學會運作，當初怎麼會被掛名她也不清楚。徐透過友人表示，她不是理事長，也不方便受訪。

有媒體報導，富美宮神尊及廟方董事會人員兵分二路來台，董事會以「農業科技參訪」名義進來，是由宜蘭縣農會邀請。縣農會表示，經友人介紹，邀請富美宮董事會人員進行農業科技參訪，約10餘人，上月申請，農業部及陸委會還在審查，會不會准還不知道。