報告：中共關稅戰拉攏台商 台海議題企圖鞏固一中

陸委會最新情勢報告指出，中共在兩岸交流上，為因應關稅戰拉攏台商台企；在國際上就台海議題向有關國家提出交涉，企圖鞏固國際「一中」格局。

大陸委員會（陸委會）12日發布2025年第1季中國大陸情勢書面報告。

報告指出，在兩岸交流上，因應美中關稅戰，中共拉攏台商台企，籲壯大中華民族經濟，共禦外部挑戰。中國大陸國台辦主任宋濤在台商代表座談會上，強調大陸是台商後盾，將助台企轉型升級，拓展內需市場。

在推動促融上，報告提到，福建發布落實建設兩岸融合發展示範區的第4批共17條對台措施，促進閩台服務業合作；中國大陸出入境管理局也推出港澳台居民電子臨時通行證及「雙證關聯」驗證服務等便利人員往來措施。

報告提到，近期中共重申「反獨反干涉」、「促融促統」等既定立場，包括中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在對台工作會議上強調塑造必然統一大勢；全國人大常委會委員長趙樂際於「反分裂國家法」實施20週年座談會，重申願盡最大努力爭取和平統一前景。

報告另指出，中共對「5大國安統戰威脅及17項因應策略」採取文攻武嚇等反制作為，包括公布資通電軍人員個資，稱其為「台獨」網軍；國台辦於官網增設舉報「台獨」打手幫兇專欄、公布舉報情形，形塑寒蟬效應。

在國際方面，報告指出，針對近期各國關切台海議題及與台灣互動，中國大陸稱已向有關國家提出嚴正交涉，台灣參與國際組織必須也只能按「一中原則」處理，不容外來干涉，企圖鞏固國際「一中」格局。

報到另提到，中國大陸外交部長王毅等高層在慕尼黑安全會議、G20外長會議、聯合國等國際場合強調「全球發展倡議」等多邊主義主張，凸顯中共企圖向「制度倡議者」轉型及重構國際話語權，推動全球安全治理「去西方中心化」。