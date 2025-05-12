陸委會「中國情勢報告」：中共企圖鞏固國際一中格局

陸委會就2025年第1季中國大陸情勢提出書面報告，當中指出，近期中共重申「反獨反干涉」、「促融促統」等既定立場。全國政協主席王滬寧於「對台工作會議」提出「五個要」，強調「塑造祖國必然統一大勢」。同時，中共稱就台海議題稱已向有關國家提出嚴正交涉，台灣參與國際組織必須只能按「一中原則」處理，重申台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉，企鞏固國際「一中」格局。

陸委會在提供給媒體的報告摘要中，就大陸經濟情勢指，2025年第一季中國大陸經濟成長率為5.4%。消費與投資分別成長4.6%與4.2%，出口年增5.8%。外國人直接投資（FDI）較去年同期下降20.4%，政府債務持續擴張、房價走跌、物價疲弱不振，青年失業率維持在兩位數。國際機構預測2025年中國大陸經濟成長率平均為4.5%，較上季上修0.2%，惟尚未反映美中關稅戰的影響。

在社會方面，陸委會表示，中國大陸人口高齡化速度加快，65歲及以上人口達2億2,023萬人，占全國人口的15.6%，「未富先老」導致勞動供給萎縮及消費不足，財政收支將出現問題，甚至影響社會穩定；中共「兩會」宣示將推動促進生育政策，並延後退休年齡，惟恐排擠青年就業。

而政治與軍事上，陸委會稱，習近平續推軍隊監管和腐敗查處，加強監督領導層等反腐黨建工作，部署中央第五輪巡視，2025年1月底至4月底遭查中管幹部18名。中共解放軍持續加大周邊活動，山東號赴西太平洋遠訓，進行艦載機起降訓練；中共與菲律賓就南海島礁主權多次交鋒，另進行中泰、中柬、中伊俄等多場聯演。

提到對台工作，陸委會指，近期中共重申「反獨反干涉」、「促融促統」等既定立場。王滬寧於「對台工作會議」提出「五個要」，強調「塑造祖國必然統一大勢」。李強於「兩會」政府工作報告重申堅持「一中原則」和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，及深化兩岸融合發展。趙樂際於「反分裂法20周年座談會」盤點「以法懲獨」成果，提出「四個堅定」，並重申願盡最大努力爭取和平統一前景。

陸委會說，中共對我提出「5大國安統戰威脅及17項因應策略」採取文攻武嚇等反制作為，包括國安部公布我資通電軍人員個資，稱其為「台獨」網軍；國台辦於官網增設舉報「台獨」打手幫兇專欄，並公布舉報情形，形塑寒蟬效應；另解放軍東部戰區4月1日展開聯合演訓，2日宣布於台灣海峽相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，多支海警艦艇編隊於台灣周邊海域執法巡查，並推出系列影音文宣對台認知作戰。

另，在國際方面，陸委會稱，王毅與美國務卿魯比歐通話，稱要找到新時期中美正確相處之道，要求慎處台灣問題，不能背棄「一中政策」的承諾；於慕安會中國專場演說籲各國支持中國實現完全統一；會見日相石破茂，促日履行在歷史和台灣問題做出重要政治承諾。針對近期各國關切台海議題及與台灣互動，中共稱已向有關國家提出嚴正交涉，台灣參與國際組織必須也只能按「一中原則」處理，重申台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉，企鞏固國際「一中」格局。