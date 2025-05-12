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赴陸交流遭指配合中共統戰 孔文吉：抹殺文化工作努力

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨前立委孔文吉。圖／本報資料照片
國民黨前立委孔文吉。圖／本報資料照片

國民黨前原民立委孔文吉遭指赴陸交流是配合中共統戰，他澄清，無論在兩岸或南島民族都是文化交流，並非政治選邊站，如此惡意解讀是抹殺了文化工作者的努力，甚至有人還將此與「罷免」和「重返政壇」連結，已傷害他本人名譽，必要時都不排除提告。

孔文吉日前赴陸交流，由於會場掛著「同宗同祖中華魂、兩岸一家心連心」標語，引發外界質疑是配合中共統戰。一名布農族人、大學教授邱孟玲投書媒體批孔「配合中共統戰、東華大學為何沈默？」，原民會則聲明，原住民族屬南島語系民族，絕非炎黃子孫。

孔文吉今發出聲明表示，自己立委連任失利後，獲東華大學聘為「環境暨海洋學院資深研究員」職務，它屬名義職，且他既沒開課、也未兼課，沒支領任何一毛公帑；雲南民族大學也剛聘他為客座教授，沒上課也沒任何薪水或酬勞，純屬名譽性質，這東華大學不知情，且應不違法，更不應咎責於東華大學。

孔文吉澄清，自擔任山地原住民立委五屆共19年，每年帶領原住民族人赴對岸文化和民族交流，數十年如一日，呼籲外界勿再以政治化的視角扭曲正常的文化交流事實，切忌抹黑抹紅；對於南島民族及我國南島友邦外交方面，也促進台灣原住民和南島民族文化交流和友誼。

孔文吉批評，他所做的無分兩岸或南島民族，都是出於對文化根源的追溯與情感認同，絕非政治上的選邊站隊，單純的文化交流和友誼若被惡意解讀為「統戰」，不僅抹煞了無數原住民族文化工作者及有識之士的多年心血和努力，甚至對於台灣原住民族的文化自主造成誤解。

孔文吉認為，邱孟玲惡意誣衊「這種藉統戰汲取資源，藉部落動員以換政治利益，已淪為對岸話語的代言人」是簡直無中生有，把兩岸單純的學術及民族文化交流抹紅污蔑成「統戰」，如此無端及不實的造謠誹謗已構成對他本人名譽的嚴重傷害。

孔文吉還說，邱孟玲惡意將他和「罷免」和「重返政壇」連結在一起，是誇張不實的臆測且充滿政治動機的陰謀論，對於邱這類無端指控、造謠中傷和抹紅誹謗，必要時都不排除提告。

原住民族 孔文吉 統戰

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