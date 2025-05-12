陸發表新白皮書：涉核心利益 將堅定不移推進完全統一

大陸國務院新聞辦公室12日發布《新時代的中國國家安全》白皮書，提出中國核心利益主要包括：國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展。白皮書強調，大陸將厚植國家和平統一的基礎，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

新華社報導，12日發布《新時代的中國國家安全》白皮書，旨在全面闡釋新時代中國國家安全工作的創新理念、生動實踐和建設成果，增進國際社會對中國國家安全的認知和理解。

白皮書全文共約2.2萬字，除前言、結束語外分六個部分，分別是：中國為變亂交織的世界注入確定性和穩定性；總體國家安全觀為新時代國家安全指引方向；為中國式現代化行穩致遠提供堅實支撐；在發展中固安全，在安全中謀發展；踐行全球安全倡議，推進國際共同安全；在深化改革中推進國家安全體系和能力現代化。

這份白皮書有不少內容涉及兩岸關係。白皮書稱，當前中國大陸面臨外部安全壓力加大，並指個別國家粗暴干涉中國內政，在台海、南海、東海滋擾攪事；一些外部勢力處心積慮打「台灣牌」，「台獨」勢力頑固堅持分裂立場，冒險挑釁。

白皮書稱，「作為具有14億多人口的超大規模國家，幅員遼闊、民族眾多，必須維護國家統一、民族團結，堅決反對任何形式的分裂活動」。

白皮書強調，每個國家都要維護自身的國家利益，各國應該尊重彼此核心利益和重大關切。中國維護國家安全，主要是維護國家利益尤其是核心利益。中國核心利益主要包括：國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展。「中國不覬覦他國權益，不嫉妒他國發展，但絕不放棄自身的正當權益，絕不拿自己的核心利益做交易」。

在第三章「為中國式現代化行穩致遠提供堅實支撐」的第四部分「維護國家領土完整和海洋權益」，有相當大篇幅涉及兩岸。白皮書表示，「中國尚未實現完全統一，維護領土主權、海洋權益和國家統一的任務艱巨繁重。中國絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。中國堅持陸海統籌，堅持維護國家主權、安全、發展利益相統一。」

白皮書並強調「堅定不移推進國家完全統一」。白皮書稱，「堅持一個中國原則和『九二共識』，貫徹新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略和對台大政方針，推動兩岸關係和平發展、融合發展，拉緊兩岸情感紐帶和利益聯結，厚植國家和平統一的基礎。」

白皮書還提出，要「團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，加強兩岸對話溝通和民主協商，共商統一大計，共謀統一大業。堅決反對『台灣地位未定論』，聯大第2758號決議的法律效力不容置疑，台灣是中國的一個省，沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。」

白皮書表示，「堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，依法打擊『台獨』頑固分子，有力震懾『台獨』分裂勢力。中國始終以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

此外，白皮書還提及，要堅決防範境外反華勢力通過宣揚西方民主自由人權和所謂「普世價值」，對中國實施西化、分化戰略；嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力對中國策動「顏色革命」、「街頭政治」等各類滲透顛覆活動。