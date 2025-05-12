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BBC：港生赴陸考察團事故頻發 家長憂安全性及成效

中央社／ 台北12日電

香港「反送中」運動結束後，港府安排中學生到中國大陸考察，了解國情。外媒報導，考察團近期連發事故，引發外界及家長擔憂安全性、交流成效及學生是否需要強制參與等問題。

英國廣播公司（BBC）今天報導，香港中學生參加的中國大陸考察團今年不斷發生事故，包括有多家中學在考察期間爆發急性腸胃炎個案、聖保羅書院一名學生在杭州交流時離世、有學生晚間擅自離開飯店出遊等。

香港教育局在事故發生後成立「學生內地考察專責小組機制」，直接與中國大陸部門單位溝通聯繫，適時優化考察活動安排。

報導指出，這些事故已使得外界及家長擔憂考察團的安全性、交流成效、公帑運用、學生是否需要強制參與等問題。

香港教育局長蔡若蓮稱，交流團不會納入公民與社會發展科（公民科）評估，但局方要求所有學生參與，若不能參加，需要解釋或請假，學校也須向校董會和教育局匯報情況。

香港的韋同學表示，即使不太願意到大陸考察，但由於規定必須參與，「不想去也要去，因為不是讓你選擇，只是通知」。

在安全問題上，公民科張老師（化名）表示，在考察團開始舉辦時，已有家長表達憂慮，擔心是否危險，「現在所有高中生都需要參加考察團，10多名老師面對100多名學生，不是一件容易的事」。

另外，張老師提到，考察團的交通、餐食、住宿承辦機構是由教育局招標，行程也由局方規劃，學校對行程沒有控制權；且局方以「價低者得」準則挑選承辦機構，素質並不理想。

針對挑選承辦機構，香港教育局回覆BBC時表示，局方按公平、公開和明確的既定機制，邀請承辦機構報價或公開招標。同時，教育局會考慮技術、創新建議及價格因素，並不一定是「價低者得」。

針對交流考察團的成效問題，曾任職通識科11年的前教師田方澤說，過去帶領交流團的老師會比較熟悉、有熱情，但現在在師生比1比10的情況下，有些老師可能不想去也沒熱情。同時，也曾聽參加過考察團的人士表示，到處走馬看花，質疑考察團成效。

據香港立法會文件，3個學年的考察開支共花費近港幣1.87億元（約新台幣7.25億元），在2025至26學年，香港教育局預計將資助超過5萬名高中生，開支總計1.16億元，年增34.6%。

報導指出，香港連年出現財政赤字的情況下，此項開支不斷上升，凸顯港府對此事的重視。

「反送中」結束後，香港政府於2021至2022學年度推出公民科，取代舊有通識教育科；公民科規定各校安排高中生至少前往中國大陸考察一次，讓學生了解中國國情和發展，提升國民身分認同。

考察團由香港教育局舉辦、並委託承辦機構籌辦，每名學生都會獲得全額資助。因受疫情影響，首個考察團直至2023年4月才成行，至今累計約14萬名高中生參與。

教育局 考察 香港

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