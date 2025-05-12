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中美聯合聲明：雙方暫緩大部分關稅 互相保留加徵10%關稅

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸商務部公布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」，14日前雙方關稅將大幅調降，為期90天。（路透）
大陸商務部公布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」，14日前雙方關稅將大幅調降，為期90天。（路透）

大陸商務部12日15時公布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」，根據聲明，中美雙方將暫緩向對方加徵的大部分關稅，美國將修改對中國商品（包括香港和澳門）加徵的從價關稅，其中24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留加徵剩餘10%的關稅；並取消根據4月8日及9日行政令對商品加徵的關稅。

根據大陸商務部公布的聲明內容，中美雙方承諾將於2025年5月14日前採取以下舉措：

美國將修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；其次取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國將相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；其次採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

聲明表示，採取上述舉措後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。

經貿 美國

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