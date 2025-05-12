王毅：試圖在中俄之間「打楔子」只能是空想

大陸外交部長王毅表示，中俄關係正處於歷史最好時期，試圖在中俄之間「打楔子」（意指製造干擾）只能是一場空想。他表示，二戰的沉痛教訓殷鑑不遠，唯我獨尊的霸權主義和弱肉強食的叢林法則絕不能死灰復燃。

據大陸外交部網站10晚間發布王毅談大陸國家主席習近平近日訪問俄羅斯時說，在百年變局加速演進、國際局勢變亂交織背景下，此訪發出了中俄關係堅如磐石、二戰勝利成果不容挑戰、世界要公道不要霸道的時代強音。

王毅稱，中俄雙方重申始終視對方為優先合作伙伴，將共同抵制任何干擾破壞中俄傳統友誼和深度互信的圖謀，為各自發展振興助力，為世界提供更多穩定性。「試圖在中俄之間打楔子只能是一場空想。」

他表示，中俄在此訪期間簽署20多項合作文件，一致同意繼續做大合作蛋糕，夯實經貿和能源合作基本盤，支持跨境電商、農業、礦產合作，穩步推進核能、航空航天領域大型合作項目，加快拓展科技創新、人工智能等新興領域合作。

王毅指出，變化是國際格局的常態，不變的是中俄之間的相互信任、相互支持。只要中俄兩個大國肩並肩站在一起、背靠背緊密協作，國際秩序就亂不了，世界公理就倒不了，強權政治就得逞不了。

他稱，任憑國際風雲變幻，中俄都將在兩國元首戰略引領下從容前行，推動兩國關係向更廣領域、更深層次發展，以中俄關係的穩定性應對當今世界面臨的各種挑戰，為兩國人民創造更多福祉，為人類進步事業作出更大貢獻。

王毅認為，二戰的沉重教訓殷鑑不遠，唯我獨尊的霸權主義和弱肉強食的叢林法則絕不能死灰復燃。全世界珍愛和平的人民必須牢記用鮮血和生命書寫的歷史，堅守真正的多邊主義，堅持共商共建共享的全球治理觀，攜手為人類爭取更加光明的未來。

他說，當今世界，和平赤字、發展赤字、治理赤字有增無減，冷戰思維、強權政治、霸權擴張捲土重來。各國處境不同、外交政策各異，但有一點是一致的，就是都認為應該堅持多邊主義、反對單邊行徑，都支持自由貿易、反對保護主義，都不希望退回到「強權即公理」的黑暗世界。