對岸富美宮神尊來台交流 傳邀請團體理事長是掛名？ 會務運作成謎

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，遭質疑文化統戰，原定今天將參訪苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，疑因未申請被陸委會盯上而取消；外傳富美宮來台參訪是中華道教民俗文化學會邀請，但理事長疑為掛名，會務運作成謎！

五雲宮管委會人員喊冤說，昨天是中華道教民俗文化學會與他們聯繫，表達要參與今天的拱天宮二媽遊庄活動，但不清楚富美宮的人是否為該學會邀請來台，且僅多年前曾到對岸富美宮交流參訪過一次，與對方不熟，更與這次來台人員不認識，也未直接聯繫。

有居民更直言，媽祖與王爺的廟會活動兩不相干，五雲宮可能是因為飽受外界輿論壓力，怕被貼標籤也被政府盯上查水表，最後關頭才喊卡，婉拒他們藉由五雲宮居中牽線來拱天宮參訪。

移民署苗栗專勤隊表示，昨晚雖接獲富美宮參訪拱天宮行程已取消訊息，但今天上午還是有派員到現場了解，確認無對岸宮廟人員出現。

對於中華道教民俗文化學會理事長掛名徐玉蘭，會址也登錄在其通霄鎮住家。徐女的吳姓友人代表達說「她不是理事長、也不方便受訪。」

徐母則表示，女兒從事美髮工作還要帶孫子，根本也從未參與學會運作，當初怎會掛名她也不清楚，今天看到電視新聞報導，也感到莫名其妙，女兒何德何能，哪有能力邀請對岸宮廟來台參訪。