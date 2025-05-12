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對岸富美宮神尊來台交流 傳邀請團體理事長是掛名？ 會務運作成謎

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
五雲宮管委會工作人員今天上午忙著清理昨日白沙屯媽祖進香回鑾活動的垃圾，並無安排富美宮參訪的接待工作。記者吳傑沐／攝影
五雲宮管委會工作人員今天上午忙著清理昨日白沙屯媽祖進香回鑾活動的垃圾，並無安排富美宮參訪的接待工作。記者吳傑沐／攝影

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台展開遶境行程，遭質疑文化統戰，原定今天將參訪苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，疑因未申請被陸委會盯上而取消；外傳富美宮來台參訪是中華道教民俗文化學會邀請，但理事長疑為掛名，會務運作成謎！

五雲宮管委會人員喊冤說，昨天是中華道教民俗文化學會與他們聯繫，表達要參與今天的拱天宮二媽遊庄活動，但不清楚富美宮的人是否為該學會邀請來台，且僅多年前曾到對岸富美宮交流參訪過一次，與對方不熟，更與這次來台人員不認識，也未直接聯繫。

有居民更直言，媽祖與王爺的廟會活動兩不相干，五雲宮可能是因為飽受外界輿論壓力，怕被貼標籤也被政府盯上查水表，最後關頭才喊卡，婉拒他們藉由五雲宮居中牽線來拱天宮參訪。

移民署苗栗專勤隊表示，昨晚雖接獲富美宮參訪拱天宮行程已取消訊息，但今天上午還是有派員到現場了解，確認無對岸宮廟人員出現。

對於中華道教民俗文化學會理事長掛名徐玉蘭，會址也登錄在其通霄鎮住家。徐女的吳姓友人代表達說「她不是理事長、也不方便受訪。」

徐母則表示，女兒從事美髮工作還要帶孫子，根本也從未參與學會運作，當初怎會掛名她也不清楚，今天看到電視新聞報導，也感到莫名其妙，女兒何德何能，哪有能力邀請對岸宮廟來台參訪。

拱天宮

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