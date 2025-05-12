福建泉郡富美宮來嘉義東石先天宮會香 廟方：只有神尊來自對岸

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身近日來台，傳出原本今天要參加白沙屯拱天宮二媽遊庄活動，卻引發陸委會重視並派員全程稽查；日前富美宮曾到嘉義縣東石鄉先天宮會香，是否合法申請引起議論；東石先天宮副主委黃毓升表示，當天只有蕭府太傅金身來自對岸，其他都是台灣本土宗教活動交流。

東石先天宮副主委黃毓升說，兩岸宗教之間交流，當然要知道其中的申請程序，5月6日那天是中華文化道教協會邀請福建泉郡富美宮鎮殿蕭府太傅金身來台遶遶，那天來到先天宮會香，只有蕭府太傅金身是來自對岸，其他的抬轎、賜酒等等都是台灣人，沒有對岸的宗教人士與會。