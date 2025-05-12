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福建「富美宮」來台未申請？ 移民署：查證釐清中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
移民署。圖／報系資料照
移民署。圖／報系資料照

福建泉郡富美宮蕭府太傅金身昨遭指未經申請來台遶境，陸委會主委邱垂正今稱將積極查處是規避審查或虛假申請，移民署午間證實正查證釐清中，強調若有從事與來台申請目的不符者，移民署得執行強制出境。

移民署表示，經查泉州富美宮近期未有申請來台進行宗教交流案，相關宮廟人士何時、如何來台，是否有規避審查或虛假申請情形，移民署正會同陸委會等相關機關查證釐清中。

移民署強調，大陸人士申請來台活動，應依相符事由申請來台，若從事與許可目的不符行為，依法移民署得執行強制出境，或限令10日內出境，並視其來台次數管制其2年至5年不得來台。

另，邀請單位應善盡管理責任，確保交流活動符合原申請目的，若申請時所提供的資料有虛偽陳述、隱瞞重要事實或提供偽造、假冒或頂替邀請名義等情事，將處罰1至5年不得申請大陸人士來台。

移民署呼籲，所有來台人士務必遵守我國法律規定，切勿從事與許可目的不符的行為，違者將依法查處究辦，以維護國家安全及兩岸健康有序交流。

移民署 邱垂正 陸委會

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